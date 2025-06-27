Survivor Ayşe Yüksel, "Kendinden Daha İyi Yarışmacı" Akımında Zar Zor Seçim Yaptı!
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Survivor 2025'e dördüncü olarak veda eden Ayşe Yüksel, Millyet'in konuğu oldu.
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Survivor'ın kadın şampiyonlarından Nefise gelince duran Ayşe, Nefise'de durmasına rağmen onu kendisinden iyi bulmadığını açıkladı.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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