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Survivor Ayşe Yüksel, "Kendinden Daha İyi Yarışmacı" Akımında Zar Zor Seçim Yaptı!

Survivor Ayşe Yüksel, "Kendinden Daha İyi Yarışmacı" Akımında Zar Zor Seçim Yaptı!

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.06.2025 - 19:10

Milliyet'e konuk olan Survivor yarışmacısı Ayşe Yüksel, son dönemde popüler olan 'Kendinden daha iyi' akımına dahil oldu. Ayşe, 'Senden daha iyi yarışmacıyı duyana kadar sessiz kal' denmesinin üzerine adeta sessizlik yemini etti ve sonunda bir isimde zar zor durdu.

KAYNAK: Milliyet

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Survivor 2025'e dördüncü olarak veda eden Ayşe Yüksel, Millyet'in konuğu oldu.

Survivor 2025'e dördüncü olarak veda eden Ayşe Yüksel, Millyet'in konuğu oldu.

Final karşılaşması ve Adem'in galibiyeti hakkında konuşan Ayşe, son dönemin meşhur akımlarından birine dahil oldu. 'Kendinden daha iyisini duyana kadar sessiz kal' akımına katılan Ayşe, bunu Survivor'ın kadın yarışmacıları üzerinden değerlendirdi.

Kendisine sayılan yarışmacılar arasında Almeda, Merve Aydın, Damla Can gibi iddialı isimler bulunsa da Ayşe, adeta sessizlik yemin etmiş gibi sessizliğini korudu.

Survivor'ın kadın şampiyonlarından Nefise gelince duran Ayşe, Nefise'de durmasına rağmen onu kendisinden iyi bulmadığını açıkladı.

Survivor'ın kadın şampiyonlarından Nefise gelince duran Ayşe, Nefise'de durmasına rağmen onu kendisinden iyi bulmadığını açıkladı.

Ayşe, 'Benden daha iyi olduğunu düşünmesem de bence çok başarılı' ifadesini kullandı.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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