Hande Erçel ve Barış Arduç'un ATV'de Yayınlanacak Dizisine Sürpriz Oyuncu Dahil Oldu
Barış Arduç ve Hande Erçel, son dönemde yaptıkları işlerle gündemden düşmek bilmiyor. İlk partnerlikleri çok tutunca hemen ardından Disney Plus için 'Aşkı Hatırla' adlı projede yer alan ikili bununla da yetinmedi. Yeni sezonda ATV ekranlarına yayınlanacak 'Gözyaşı Kraliçesi' dizisinde partner olan Arduç ve Erçel'in yeni projesi şimdiden merak uyandırırken projenin kadrosu da belirginleşmeye başladı. Birsen Altuntaş, Hande Erçel'in annesini canlandıracak oyuncuyu açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Hande Erçel ve Barış Arduç, böyle giderse yakın zamanda partnerlik rekoru kıracak.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Senan Kara, dizide Meyra karakterine hayat verecek olan Hande Erçel'in annesi olarak karşımıza çıkacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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