Hande Erçel ve Barış Arduç'un ATV'de Yayınlanacak Dizisine Sürpriz Oyuncu Dahil Oldu

2025 yılına partner oldukları işlerle damga vuran Arduç ve Erçel, ilk önce Netflix için hazırlanan 'Rüzgara Bırak' filminde başrol oldu. Kimyaları çok beğenilen partnerler bu projenin hemen ardından Disney Plus için hazırlanan 'Aşkı Hatırla' dizisiyle tekrardan ekranlara geri dönerken bununla da yetinmediler.

Yeni sezon için de birbirlerinden vazgeçmeyen ikili, ATV ekranlarında yayınlanacak 'Gözyaşı Kraliçesi' dizisinin başrolleri için anlaştı. Hazırlıkları devam eden diziye dahil olan diğer oyuncular da belli olmaya başladı.