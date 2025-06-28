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Hande Erçel ve Barış Arduç'un ATV'de Yayınlanacak Dizisine Sürpriz Oyuncu Dahil Oldu

Hande Erçel ve Barış Arduç'un ATV'de Yayınlanacak Dizisine Sürpriz Oyuncu Dahil Oldu

Barış Arduç Hande Erçel Atv
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.06.2025 - 17:31

Barış Arduç ve Hande Erçel, son dönemde yaptıkları işlerle gündemden düşmek bilmiyor. İlk partnerlikleri çok tutunca hemen ardından Disney Plus için 'Aşkı Hatırla' adlı projede yer alan ikili bununla da yetinmedi. Yeni sezonda ATV ekranlarına yayınlanacak 'Gözyaşı Kraliçesi' dizisinde partner olan Arduç ve Erçel'in yeni projesi şimdiden merak uyandırırken projenin kadrosu da belirginleşmeye başladı. Birsen Altuntaş, Hande Erçel'in annesini canlandıracak oyuncuyu açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Hande Erçel ve Barış Arduç, böyle giderse yakın zamanda partnerlik rekoru kıracak.

Hande Erçel ve Barış Arduç, böyle giderse yakın zamanda partnerlik rekoru kıracak.

2025 yılına partner oldukları işlerle damga vuran Arduç ve Erçel, ilk önce Netflix için hazırlanan 'Rüzgara Bırak' filminde başrol oldu. Kimyaları çok beğenilen partnerler bu projenin hemen ardından Disney Plus için hazırlanan 'Aşkı Hatırla' dizisiyle tekrardan ekranlara geri dönerken bununla da yetinmediler.

Yeni sezon için de birbirlerinden vazgeçmeyen ikili, ATV ekranlarında yayınlanacak 'Gözyaşı Kraliçesi' dizisinin başrolleri için anlaştı. Hazırlıkları devam eden diziye dahil olan diğer oyuncular da belli olmaya başladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Senan Kara, dizide Meyra karakterine hayat verecek olan Hande Erçel'in annesi olarak karşımıza çıkacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Senan Kara, dizide Meyra karakterine hayat verecek olan Hande Erçel'in annesi olarak karşımıza çıkacak.

Şimdiden büyük merak yaratan dizinin çekimleri ağustos ayında başlayacak.

Bakalım önümüzdeki günlerde Barış Arduç ve Hande Erçel'in üçüncü partnerliğini yaşayacağı proje hakkında nasıl detaylar gelecek?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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