"Survivor'da Aşk Yaşanıyor mu?" Sorusuna Yunus Emre'den Yanıt Geldi!
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Geçtiğimiz haftalarda final yapan Survivor 2025, aşk iddialarının ayyuka çıktığı bir sezon olarak hafızalarda yer etti.
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Aşk iddialarına "Yakınlık illaki kurulur" yanıtı veren Yunus Emre, yer aldığı sezonlarda aşk yaşandığına dair net bulgular görmediğini söyledi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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