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"Survivor'da Aşk Yaşanıyor mu?" Sorusuna Yunus Emre'den Yanıt Geldi!

"Survivor'da Aşk Yaşanıyor mu?" Sorusuna Yunus Emre'den Yanıt Geldi!

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.06.2025 - 20:07

Survivor 2025'te yarışmacıların oyun performansından ziyade isimlerinin karıştığı aşk iddiaları gündem oldu. Haberler.com'a konuk olan Yunus Emre Özden, Survivor'da aşk yaşandığı iddialarına geçmiş sezonları da ele alarak açıklık getirdi.

KAYNAK: Haberler.com

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Geçtiğimiz haftalarda final yapan Survivor 2025, aşk iddialarının ayyuka çıktığı bir sezon olarak hafızalarda yer etti.

Geçtiğimiz haftalarda final yapan Survivor 2025, aşk iddialarının ayyuka çıktığı bir sezon olarak hafızalarda yer etti.

2025 sezonu özellikle mavi takım yarışmacılarının karıştığı kaotik olaylarla gündem olurken bir de yarışmanın bitmesinin ardından bazı yarışmacılar hakkında çıkan yasak aşk iddiaları ortalığı iyice karıştırdı.

Söz konusu iddiaların muhatapları bunları yalanlasa da Survivor 2025'te neyin olup bittiğine dair hala kafalar karışık.

Survivor'da aşk iddiaları seyirciyi allak bullak etmişken eski Survivor yarışmacılarından Yunus Emre, Haberler.com'da Survivor'da aşk yaşanıp yaşanmadığına dair konuştu.

Aşk iddialarına "Yakınlık illaki kurulur" yanıtı veren Yunus Emre, yer aldığı sezonlarda aşk yaşandığına dair net bulgular görmediğini söyledi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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