Prens'in Thenio'su, Sezon Finali Sonrası Aldığı Tepkilere Yanıt Verdi!
Fenomen dizi Prens'in sezon finali bölümü sonunda yayınlandı. Sezon finalinde Thenio ile Hasharia arasında geçenler seyirciye ufak çaplı şok etkisi yarattı. Haliyle Thenio'yu canlandıran Çağdaş Onur Öztürk'e yorumlar gecikmedi. Öztürk, söz konusu eleştirilere yanıt verdi.
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En popüler dijital dizilerden Prens, 3. sezon finaliyle ekranlara ara verdi.
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Prens'in sezon finalinde Hasharia'nın okla vurulması sonrasında Thenio'yu canlandıran Çağdaş Onur Öztürk'e yorum yağdı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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