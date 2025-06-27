Prens'in Thenio'su, Sezon Finali Sonrası Aldığı Tepkilere Yanıt Verdi!

Komedi dizisi olmasına rağmen gitgide dram ağırlıklı bir işe dönen Prens'te son olarak Kraliçe Caren'in öldürülmesiyle seyirci yine şoke oldu. Artık ölüm kalım olmaz diye düşündüğümüz anda ise beklenmedik hamle Thenio'dan geldi!

Sezon finali bölümünde Prens'in sözlerine sinirlenen Thenio, kardeşi Hasharia'yı okuyla vurarak yaraladı. Hasharia'nın Thenio'nun elinden ölüp ölmeyeceğini yeni sezona kadar sır olarak kalsa da karaktere sosyal medyadan eleştiriler gecikmedi.