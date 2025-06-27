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Prens'in Thenio'su, Sezon Finali Sonrası Aldığı Tepkilere Yanıt Verdi!

Prens'in Thenio'su, Sezon Finali Sonrası Aldığı Tepkilere Yanıt Verdi!

Prens Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.06.2025 - 21:48

Fenomen dizi Prens'in sezon finali bölümü sonunda yayınlandı. Sezon finalinde Thenio ile Hasharia arasında geçenler seyirciye ufak çaplı şok etkisi yarattı. Haliyle Thenio'yu canlandıran Çağdaş Onur Öztürk'e yorumlar gecikmedi. Öztürk, söz konusu eleştirilere yanıt verdi.

NOT: Bu içerik yoğun spoiler içerir!

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En popüler dijital dizilerden Prens, 3. sezon finaliyle ekranlara ara verdi.

En popüler dijital dizilerden Prens, 3. sezon finaliyle ekranlara ara verdi.

Komedi dizisi olmasına rağmen gitgide dram ağırlıklı bir işe dönen Prens'te son olarak Kraliçe Caren'in öldürülmesiyle seyirci yine şoke oldu. Artık ölüm kalım olmaz diye düşündüğümüz anda ise beklenmedik hamle Thenio'dan geldi!

Sezon finali bölümünde Prens'in sözlerine sinirlenen Thenio, kardeşi Hasharia'yı okuyla vurarak yaraladı. Hasharia'nın Thenio'nun elinden ölüp ölmeyeceğini yeni sezona kadar sır olarak kalsa da karaktere sosyal medyadan eleştiriler gecikmedi.

Prens'in sezon finalinde Hasharia'nın okla vurulması sonrasında Thenio'yu canlandıran Çağdaş Onur Öztürk'e yorum yağdı.

Prens'in sezon finalinde Hasharia'nın okla vurulması sonrasında Thenio'yu canlandıran Çağdaş Onur Öztürk'e yorum yağdı.

Öztürk, söz konusu eleştirilere Instagram hesabından yanıt verdi.

Öztürk, paylaşımında 'Ben de en az sizin kadar şaşkınım. Heyecanınızı paylaşıyorum ve ben de bu ve bunlar gibi soruların cevaplarını merakla bekliyorum. Bakalım 4'te bizi neler bekliyor?' yazdı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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