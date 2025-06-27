Dikkat Spoiler İçerir! Prens'te Philippe Geri Döndü Dönmesine Ama Dizi Yine Fena Ters Köşe Yaptı!
İki sezondur absürt mizahıyla izleyiciyi kahkahaya boğan Prens dizisi, üçüncü sezon finaliyle hepimizi yine ters köşe yaptı. Saksonya Dükü Philippe’in şaşırtıcı dönüşü sevinç çığlıkları attırırken, final sahnesi yürekleri burktu. İşte Philippe’in hiç beklemediğimiz o dönüşünde yaşananlar...
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Prens'in sezon finalinde güzeller güzeli ama huysuz mu huysuz Hasharia, vurulunca Philippe'in hayaleti geldi ve onu "öteki tarafa" götürdü.
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İzleyicinin "Öldü mü ya şimdi?" gerilimiyle klavyeye abandığı sahnelerden sonra sosyal medya yıkıldı.
Önce sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım:
Herkes Philippe'in dönmesini istiyordu ama böyle bir dönüş hiç beklemiyorduk.
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Demir, dönüşüne sevinmeyenler olduğunu görünce yine esprili bir dille sosyal medyadan goygoyu başlattı.
Üç sezondur entrikanın, absürtlüğün ve bol kahkahanın merkezi haline gelen Prens, final sahnesiyle de geleneği bozmadı: Hem kalbimizi kırdı, hem suratımızı güldürdü.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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