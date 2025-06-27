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Dikkat Spoiler İçerir! Prens'te Philippe Geri Döndü Dönmesine Ama Dizi Yine Fena Ters Köşe Yaptı!

Dikkat Spoiler İçerir! Prens'te Philippe Geri Döndü Dönmesine Ama Dizi Yine Fena Ters Köşe Yaptı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
27.06.2025 - 15:34

İki sezondur absürt mizahıyla izleyiciyi kahkahaya boğan Prens dizisi, üçüncü sezon finaliyle hepimizi yine ters köşe yaptı. Saksonya Dükü Philippe’in şaşırtıcı dönüşü sevinç çığlıkları attırırken, final sahnesi yürekleri burktu. İşte Philippe’in hiç beklemediğimiz o dönüşünde yaşananlar...

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Prens'in sezon finalinde güzeller güzeli ama huysuz mu huysuz Hasharia, vurulunca Philippe'in hayaleti geldi ve onu "öteki tarafa" götürdü.

Prens'in sezon finalinde güzeller güzeli ama huysuz mu huysuz Hasharia, vurulunca Philippe'in hayaleti geldi ve onu "öteki tarafa" götürdü.

Mizahın göbeğinde bu kadar duygusal bir sahne görmek izleyiciyi hem ağlattı hem de “Bunlar bunu da yaptı!” dedirtti.

İzleyicinin "Öldü mü ya şimdi?" gerilimiyle klavyeye abandığı sahnelerden sonra sosyal medya yıkıldı.

İzleyicinin "Öldü mü ya şimdi?" gerilimiyle klavyeye abandığı sahnelerden sonra sosyal medya yıkıldı.

Kimi “Bu nasıl sezon finali!” diye feryat ederken, kimi de Kürşat Demir’in (nam-ı diğer Philippe’in) alaycı paylaşımlarına kahkahalarla güldü.

Önce sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım:

Önce sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım:
twitter.com

Herkes Philippe'in dönmesini istiyordu ama böyle bir dönüş hiç beklemiyorduk.

Herkes Philippe'in dönmesini istiyordu ama böyle bir dönüş hiç beklemiyorduk.
twitter.com

Hasharia'nın diziden ayrılması sevenlerini çok üzdü.

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Demir, dönüşüne sevinmeyenler olduğunu görünce yine esprili bir dille sosyal medyadan goygoyu başlattı.

Demir, dönüşüne sevinmeyenler olduğunu görünce yine esprili bir dille sosyal medyadan goygoyu başlattı.
twitter.com

Üç sezondur entrikanın, absürtlüğün ve bol kahkahanın merkezi haline gelen Prens, final sahnesiyle de geleneği bozmadı: Hem kalbimizi kırdı, hem suratımızı güldürdü.

Üç sezondur entrikanın, absürtlüğün ve bol kahkahanın merkezi haline gelen Prens, final sahnesiyle de geleneği bozmadı: Hem kalbimizi kırdı, hem suratımızı güldürdü.

Şimdi herkesin aklında tek bir soru var: Hasharia gerçekten öldü mü? Umarız o da gelecek sezon başka birini almaya hayaletiyle dönmez. Bizim manifestler pek doğru tutmuyor belli ki!

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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