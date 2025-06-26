onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
RTÜK 3 Kanala, Spotify'a ve Netflix'e Ceza Yağdırdı: Tele 1, Halk TV ve Sözcü TV’nin Lisansı İptal Edilebilir

RTÜK 3 Kanala, Spotify'a ve Netflix'e Ceza Yağdırdı: Tele 1, Halk TV ve Sözcü TV’nin Lisansı İptal Edilebilir

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.06.2025 - 16:51

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, RTÜK'ün yeni cezalarını açıkladı. Halk Tv’ye 10 gün ekran karartma cezası ve idari para cezası verildiğini açıklayan Taşçı, Tele 1, Halk TV ve Sözcü TV’nin lisansının tehlikede olduğunu açıkladı. RTÜK ayrıca Spotify ve Netflix'e de ceza yağdırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

RTÜK Halk Tv, Sözcü TV, Tele 1 ile Netflix ve Spotify'a ceza yağdırdı.

RTÜK Halk Tv, Sözcü TV, Tele 1 ile Netflix ve Spotify'a ceza yağdırdı.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı'nın açıklamasına göre RTÜK Halk TV'ye 10 gün ekran karartma cezası ve idari para cezası verirken, Sözcü TV ile Tele 1'e de ceza yağdırdı. RTÜK bu kez aynı zamanda Netflix'e “Barda” isimli filmde yer alan şiddet sahnelerinden ötürü ve Spotify'a bazı şarkılarda toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olabilecek nitelikte argo ve küfürlü ifadelerin yer alması nedeniyle ceza verdi.

İlhan Taşçı'nın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

İlhan Taşçı'nın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

Tele 1, Halk TV ve Sözcü TV’nin lisansı iptal edilebilir, ekranları tamamen karartılabilir!

RTÜK Başkanının kılıcı televizyonların üzerinde sallanacak…

* Halk Tv’ye “Sinem Fıstıkoğlu ile Sansürsüz” adlı programda Atom Mühendisi Tolga Yarman’ın “Türkiye dincileşiyor değil mezhebileşiyor' ve 'Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün adının konulmasından

itibaren bakarsak İran'a karşı azmettirildik' ifadelerinin 'halkı kin ve düşmanlığa teşvik' ettiği ettiği gerekçesiyle oy çokluğuyla 10 gün yayın durdurma cezası verildi. Benzer maddeden bir yıl içerisinde ceza alması halinde kanalın lisansı iptal edilecek.

* Yine Halk Tv’de yayınlanan “Sinem Fıstıkoğlu ile Sansürsüz” adlı programda CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre’nin Mehmet Uçum’la ilgili eleştirileri nedeniyle'İnsan onuruna ve özel

hayatın gizliliğine saygılı davranılmadığı, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler' hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle %3 idari para cezası verildi.

* Sözcü Tv’ye ise Senem Toluay llgaz'ın yaptığı 'Öncesi Sonrası Gece' isimli programda konuk Türker Ertürk'ün iktidara yönelik 'Emperyalizmin taşeronluğunu yapmak' ifadesi nedeniyle 'İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı davranılmadığı, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler' hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle %3 idari para cezası verildi.

Tele 1, Halk TV ve Sözcü TV’nin bir yıl içerinde 'Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek

toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları

oluşturamaz” hükmünden veya 'halkı kin ve düşmanlığa teşvik' maddesinden ceza almaları halinde lisanları iptal edilebilecek.

RTÜK, Akit’in “Ferdi Zeyrek çarpıldı” başlığını değil; başlığı eleştirmeyi cezalandırdı!

* RTÜK, Tele 1’e evinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile ilgili haberi “Ferdi Zeyrek Çarpıldı” başlığıyla duyuran Akit Gazetesinin eleştirilmesini “kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler' gerekçesiyle %3 idari para cezası verdi.

Sonra da soruyorlar “Akit bu cüreti nereden alıyor?” Yanıtı bugünkü kararla ortaya çıktı; tabii ki RTÜK’ten alıyor cüreti!

“Ülkemizin medyası, hukuki düzenlemeler açısından birçok Avrupa ülkesinden daha öte uygulamalara sahiptir” diyen RTÜK Başkanının basın özgürlüğüne, halkın haber alma hakkına ve çok sesliliğe bakışı işte bu kadar!

NETFLIX’e “Barda” isimli filmde yer alan şiddet sahnelerinden ötürü “Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz” hükmü ve “Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz” hükümlerini ihlal ettiği gerekçesiyle %5 idari para cezası verildi.

Spotify’a bazı şarkılarda toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olabilecek nitelikte argo ve küfürlü ifadelerin yer alması nedeniyle “Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka aykırı olamaz” hükmü uyarınca %5 idari para ve bahsi geçen içeriğin katalogdan çıkarılma cezası verildi.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, cezanın ardından ilk açıklamayı yaptı.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, cezanın ardından ilk açıklamayı yaptı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın