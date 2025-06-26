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MasterChef Şırdancı Mehmet'e 20 Milyonluk Boşanma Davası: Eşine Şiddet Uyguladığı İddiasıyla Gündemde

MasterChef Şırdancı Mehmet'e 20 Milyonluk Boşanma Davası: Eşine Şiddet Uyguladığı İddiasıyla Gündemde

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.06.2025 - 15:50

Eski MasterChef yarışmacısı olan ve Şırdancı Mehmet olarak tanınan Mehmet Çubuk, bu kez eşine şiddet uyguladığı iddialarıyla gündemde. Daha önce uçakta yaptığı bir seyahat sırasında, kıyafetinin içinden çıkardığı şırdanı yemesi nedeniyle 6 ay boyunca uçuş yasağı alan Şırdancı Mehmet, 16 yıllık eşi Hanım Çubuk tarafından açılan davayla gündeme geldi.

Hanım Çubuk, 'Şırdancı Mehmet' olarak bilinen Mehmet Çubuk'a 20 milyon TL'lik dava açtı.

Kaynak: Hürriyet - Özge Eğrikar

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MasterChef yarışmasıyla tanıdığımız Şırdancı Mehmet lakaplı Mehmet Çubuk, şiddet iddialarıyla gündem oldu.

MasterChef yarışmasıyla tanıdığımız Şırdancı Mehmet lakaplı Mehmet Çubuk, şiddet iddialarıyla gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde 16 yıllık eşini darp ettiği iddialarıyla gözaltına alınan Mehmet Çubuk eşinin önemli iddialarıyla ve açtığı davayla gündeme geldi. İddialara göre Mehmet Çubuk, eşi Hanım Çubuk'a 16 yıllık evlilikleri boyunca sürekli fiziksel, psikolojik, sözlü ve ekonomik şiddet uyguladı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Hanım Çubuk, Mehmet Çubuk’a 20 milyon liralık dava açtı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Hanım Çubuk, Mehmet Çubuk’a 20 milyon liralık dava açtı.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, “Mehmet Çubuk, müvekkile kendisini aldattığını itiraf etmiştir. Mehmet Çubuk’un 10 milyon lira maddi, 10 milyon lira da manevi olmak üzere toplam 20 milyon lira tazminata hükmedilmesini, çocuklar için ise toplam 1 milyon 200 bin lira nafaka talep ediyoruz. Ayrıca mal varlıklarına da tedbir konulmasını istiyoruz.” ifadeleri yer aldı. Ara kararını açıklayan Aile Mahkemesi, Mehmet Çubuk’un bir kısım mal varlıklarına tedbir koydu. Ayrıca Hanım Çubuk, evlendikten sonra elde ettikleri tüm malvarlıklarının yarısının kendisine verilmesi için ‘mal paylaşımı’ davası açtı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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rcpbyrm

reis artık limonu kafasından aşağıya sıkmaya başlar :)

ayzin

Ucakta ki hallerini hatırladınız mı 🤦‍♀️ Barzo fosil donunu bile alsınlar, az kalır

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