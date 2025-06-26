MasterChef Şırdancı Mehmet'e 20 Milyonluk Boşanma Davası: Eşine Şiddet Uyguladığı İddiasıyla Gündemde
Eski MasterChef yarışmacısı olan ve Şırdancı Mehmet olarak tanınan Mehmet Çubuk, bu kez eşine şiddet uyguladığı iddialarıyla gündemde. Daha önce uçakta yaptığı bir seyahat sırasında, kıyafetinin içinden çıkardığı şırdanı yemesi nedeniyle 6 ay boyunca uçuş yasağı alan Şırdancı Mehmet, 16 yıllık eşi Hanım Çubuk tarafından açılan davayla gündeme geldi.
Hanım Çubuk, 'Şırdancı Mehmet' olarak bilinen Mehmet Çubuk'a 20 milyon TL'lik dava açtı.
Kaynak: Hürriyet - Özge Eğrikar
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MasterChef yarışmasıyla tanıdığımız Şırdancı Mehmet lakaplı Mehmet Çubuk, şiddet iddialarıyla gündem oldu.
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Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Hanım Çubuk, Mehmet Çubuk’a 20 milyon liralık dava açtı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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reis artık limonu kafasından aşağıya sıkmaya başlar :)
Ucakta ki hallerini hatırladınız mı 🤦♀️ Barzo fosil donunu bile alsınlar, az kalır
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