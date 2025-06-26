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TRT Tabii'nin Popüler Dizisi Gassal'ın Kadrosuna Ünlü Oyuncu 'Güzel' Karakteriyle Dahil Oldu!

TRT Tabii'nin Popüler Dizisi Gassal'ın Kadrosuna Ünlü Oyuncu 'Güzel' Karakteriyle Dahil Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.06.2025 - 16:41

TRT Tabii'nin fenomen dizisi Gassal, ilk iki sezonuyla o kadar büyük bir etki yarattı ki hız kesmeden üçüncü sezon çekimleri başladı. Her sezonu 10 bölümden oluşan dizinin 4. bölümü çekilirken Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye sevilen bir ünlü oyuncu dahil oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/o...
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TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan Gassal kısa sürede büyük bir izleyici kitlesi elde etti.

TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan Gassal kısa sürede büyük bir izleyici kitlesi elde etti.

İlk sezon tanıtımlarıyla tepki çeken dizi, yayınlanmasının ardından kısa sürede büyük ilgi gördü. Hatta dizi o kadar çok sevildi ki daha ilk sezonu yeni yayınlanmışken ikinci sezon hazırlıkları tamamlanmıştı.

İkinci sezonunda yapılan değişikliklerle Bayhan ve Hande Soral'ın dahil olduğu dizinin üçüncü sezon çekimleri de başladı.

İkinci sezonunda yapılan değişikliklerle Bayhan ve Hande Soral'ın dahil olduğu dizinin üçüncü sezon çekimleri de başladı.

'Gassal üçüncü sezon ne zaman, üçüncü sezon çekimleri başladı mı?' diye merak edilirken dizinin 4. bölüm çekimlerine geçildi bile! Deha dizisinde izlediğimiz Emir Benderlioğlu'nun gasilhanenin şoförü Merdan'ın yerine gelecek olan Affan karakteriyle dahil olduğu diziye Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu Öykü Gürman da dahil oldu. Öykü Gürman, Ahmet Kural ve Hande Soral'ın başrollerini paylaştığı Gassal'da 'Güzel' karakterine hayat verecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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