onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Boğaziçi Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Diplomasını Yırtan Doruk Dörücü Gözaltına Alındı

Boğaziçi Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Diplomasını Yırtan Doruk Dörücü Gözaltına Alındı

Boğaziçi Üniversitesi
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.07.2025 - 08:12 Son Güncelleme: 04.07.2025 - 08:17

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde Sosyoloji bölümünden 'yüksek onur' derecesiyle mezun olan Doruk Dörücü 'Diplomamı kayyumdan değil, Boğaziçi’nin seçilmiş rektöründen alırım” diyerek diplomasını yırtmıştı. 

Avukat Mehmet Can Seyhan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre Doruk Dörücü ‘şafak operasyonu’ ile gözaltına alındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet törenine Doruk Dörücü’nün diplomasını yırtması damgasını vurdu.

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet törenine Doruk Dörücü’nün diplomasını yırtması damgasını vurdu.

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde Sosyoloji bölümünden 'yüksek onur' derecesiyle mezun olan Doruk Dörücü, 19 Mart'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ve diplomasının iptal edilmesine tepki göstermiş, diplomasını yırtarak 'Müstakbel cumhurbaşkanının diplomasını iptal eden, kafasın göre fakülte açan, kapayan, bölen bu istibdat rejiminin bana vermiş olduğu diploma hükümsüzdür. Diplomamı kayyumdan değil, Boğaziçi’nin seçilmiş rektöründen alırım' açıklamasında bulunmuştu.

TÜM DETAYLAR BURADA

Doruk Dörücü şafak operasyonu ile gözaltına alındı.

Doruk Dörücü şafak operasyonu ile gözaltına alındı.

Avukat Mehmet Can Seyhan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre Doruk Dörücü gözaltına alındı. Avukat Seyhan paylaşımında 'Arkadaşımız Doruk Dörücü var olan diplomasını yırtmak suçundan şafak operasyonuyla gözaltına alındı' ifadelerini kullandı.

Doruk Dürücü'nün diplomasını yırttığı anlar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
49
15
5
4
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın