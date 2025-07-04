Bilge Öztürk Kötü Haberi Paylaştı: İzmir’deki Yangında Sörf Okulu Yandı!
İzmir’de günlerdir söndürülemeyen ve rüzgarın da etkisiyle artarak devam eden yangından etkilenenlerden biri de Bilge Öztürk oldu. Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sörf okulunun çıkan yangından yandığını duyurdu.
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İzmir’deki yangın ile mücadele sürerken kötü haberler de gelmeye devam ediyor.
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İzmir'deki yangında Bilge Öztürk'ün de okulu yandı!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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