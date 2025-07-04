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Bilge Öztürk Kötü Haberi Paylaştı: İzmir’deki Yangında Sörf Okulu Yandı!

Bilge Öztürk Kötü Haberi Paylaştı: İzmir’deki Yangında Sörf Okulu Yandı!

Çeşme
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.07.2025 - 10:09

İzmir’de günlerdir söndürülemeyen ve rüzgarın da etkisiyle artarak devam eden yangından etkilenenlerden biri de Bilge Öztürk oldu. Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sörf okulunun çıkan yangından yandığını duyurdu.

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İzmir’deki yangın ile mücadele sürerken kötü haberler de gelmeye devam ediyor.

İzmir’deki yangın ile mücadele sürerken kötü haberler de gelmeye devam ediyor.

İzmir’de günlerdir devam eden yangın ile mücadele devam ediyor. Çeşme, Buca, Ödemiş ve birçok yerde devam eden yangınlar kuvvetli rüzgarın da etkisiyle azalmak yerine artıyor.

İzmir'deki yangında Bilge Öztürk'ün de okulu yandı!

İzmir'deki yangında Bilge Öztürk'ün de okulu yandı!

Söndürme çalışmaları sürerken; bir dönem Tarkan ile yaşadığı birliktelikle gündemde olan Bilge Öztürk'ten üzücü haber geldi. 

İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle müdahalesi zorlaşan yangından ünlü ismin sörf okulu da etkilendi. Bilge Öztürk, sörf okulunun yandığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Öztürk, üzüntüsünü 'Arkadaşlar çok üzgünüz. Kameralar da yanmadan önceki son görüntüler. Aramalara, mesajlara yanıt veremiyorum' sözleriyle aktardı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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