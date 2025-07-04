Toplumun Feryadına Kulak Verin! AKP'li Şamil Tayyar Hükümetin Ekonomi Yönetimini Eleştirdi
Cumhur İttifakı ve hükümete yakın isimlerin arasındaki tek seslilik ve beraberlik görüntüsü sık sık eleştirilse de kimi zaman özeleştiriler de kamuoyuyla paylaşılıyor. Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar da bu tip çıkışlarıyla dönem dönem gündeme geliyor. Orta direğin çöktüğünü ifade eden Tayyar, iki senelik politikalar nedeniyle Mehmet Şimşek'in ekonomi modelini de hedef aldı.
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Tayyar'ın paylaşımı şöyle;
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Paylaşıma olumlu ve olumsuz tepkiler de geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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