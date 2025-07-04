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Toplumun Feryadına Kulak Verin! AKP'li Şamil Tayyar Hükümetin Ekonomi Yönetimini Eleştirdi

Toplumun Feryadına Kulak Verin! AKP'li Şamil Tayyar Hükümetin Ekonomi Yönetimini Eleştirdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.07.2025 - 13:03

Cumhur İttifakı ve hükümete yakın isimlerin arasındaki tek seslilik ve beraberlik görüntüsü sık sık eleştirilse de kimi zaman özeleştiriler de kamuoyuyla paylaşılıyor. Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar da bu tip çıkışlarıyla dönem dönem gündeme geliyor. Orta direğin çöktüğünü ifade eden Tayyar, iki senelik politikalar nedeniyle Mehmet Şimşek'in ekonomi modelini de hedef aldı.

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Tayyar'ın paylaşımı şöyle;

Tayyar'ın paylaşımı şöyle;

'Şu an sadece ormanlar değil piyasalar da dar ve sabit gelirlinin cebi, cepkeni de yanıyor.

Bu yangınlardan etkilenmeyen, hatta keyifle izleyen kesimler yok mu, elbette var.

Onlar, faiz geliriyle konforlu yaşam sürüyorlar.

Asgari ücretli sıfır, SSK/Bağkur emeklisi yüzde 16.67, Emekli Sandığı emeklisi yüzde 15.57 zamla sistemin yükünü taşımak zorunda kalıyor.

Enflasyon yüzde 35.05 ama faiz oranı yüzde 46. O da kâğıt üzerinde. Faiz geliri de faiz borcu da yüzde 55’in üzerinde.

Yüzde 43.23’lük kira artış oranını saymıyorum.

Bu programın üzerinden 2 yıl geçti.

Programın neredeyse tüm yükünü sırtlanan orta direk adeta çöktü.

‘Seçime 6 ay kala dağıtır, yine kazanırız’ diyen arkadaşlara sesleniyorum:

-Hata yapıyorsunuz.

-Vatandaş sizden umudunu keserse, intikam duygusuyla hareket eder, ‘bunlar gitsin de kim gelirse gelsin’ der, kimin geleceğiyle ilgilenmez.

-Krizler kendi çözümünü üretir.

-Artık toplumun feryadına kulak verin.'

Paylaşıma olumlu ve olumsuz tepkiler de geldi.

Paylaşıma olumlu ve olumsuz tepkiler de geldi.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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