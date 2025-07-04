Toplumun Feryadına Kulak Verin! AKP'li Şamil Tayyar Hükümetin Ekonomi Yönetimini Eleştirdi

'Şu an sadece ormanlar değil piyasalar da dar ve sabit gelirlinin cebi, cepkeni de yanıyor.

Bu yangınlardan etkilenmeyen, hatta keyifle izleyen kesimler yok mu, elbette var.

Onlar, faiz geliriyle konforlu yaşam sürüyorlar.

Asgari ücretli sıfır, SSK/Bağkur emeklisi yüzde 16.67, Emekli Sandığı emeklisi yüzde 15.57 zamla sistemin yükünü taşımak zorunda kalıyor.

Enflasyon yüzde 35.05 ama faiz oranı yüzde 46. O da kâğıt üzerinde. Faiz geliri de faiz borcu da yüzde 55’in üzerinde.

Yüzde 43.23’lük kira artış oranını saymıyorum.

Bu programın üzerinden 2 yıl geçti.

Programın neredeyse tüm yükünü sırtlanan orta direk adeta çöktü.

‘Seçime 6 ay kala dağıtır, yine kazanırız’ diyen arkadaşlara sesleniyorum:

-Hata yapıyorsunuz.

-Vatandaş sizden umudunu keserse, intikam duygusuyla hareket eder, ‘bunlar gitsin de kim gelirse gelsin’ der, kimin geleceğiyle ilgilenmez.

-Krizler kendi çözümünü üretir.

-Artık toplumun feryadına kulak verin.'