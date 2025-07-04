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Rekabet Kurumu Spotify'a İnceleme Başlattı

Rekabet Kurumu Spotify'a İnceleme Başlattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.07.2025 - 19:22

Rekabet Kurumu Spotify'a inceleme başlattı. Yapılan açıklamada, 'İnceleme süresince, Spotify'ın rakiplerinin ve müzik içeriğine yönelik hak sahiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıp zorlaştırmadığı incelenecek' denildi. Bu gelişmenin ardından 'Spotfiy kapatılacak mı?' sorusu gündem oldu.

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Spotify, mercek altına alındı. Rekabet Kurumu inceleme başlattı. Peki, Spotify'a neden inceleme başlatıldı?

Spotify, mercek altına alındı. Rekabet Kurumu inceleme başlattı. Peki, Spotify'a neden inceleme başlatıldı?

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı:

'Rekabet Kurulu tarafından Spotify hakkında, Türkiye’de uyguladığı stratejiler ve politikaların 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla inceleme başlatıldı. İnceleme süresince, Spotify'ın rakiplerinin ve müzik içeriğine yönelik hak sahiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıp zorlaştırmadığı ve Spotify’da yer alan sanatçılar arasında platformda görünürlük gibi çeşitli yönlerden ayrımcılık yapıp yapmadığı incelenecek.'

Gelişmeler "Spotify kapatılacak mı?" sorusunu gündeme getirdi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

Gelişmeler "Spotify kapatılacak mı?" sorusunu gündeme getirdi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı:
twitter.com

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, uzun süredir #Spotify platformunda yayımlanan içerikleri yakından takip ediyor; hem kamuoyunun hem de sanat dünyamızın hassasiyetlerini gözeterek ve gerekli uyarıları kurumlarımız aracılığıyla muhatabına ileterek süreci yürütüyoruz.

Ancak görüyoruz ki Spotify, daha önce yaptığımız tüm uyarılara rağmen gereken adımları atmamakta ısrarcıdır. Dini ve milli değerlerimizi hedef alan, toplumumuzun inançlarına hakaret eden içerikler hiçbir şekilde düzeltilmemiş; sanatçılarımıza karşı yapılan ayrımcılık ve hak ihlalleri ise görmezden gelinmiştir.

Bununla birlikte platformda 'playlist' adı altında;

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) yönelik dini hassasiyetlerimizi hiçe sayan, insanımızın inançlarına, kutsallarına ve manevi dünyasına yönelik kasıtlı ve kesinlikle kabul edilemez içerikler ile,

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’yi hedef alan, milletimizin kültürel ve ahlaki değerleriyle bağdaşmayan, toplumumuzun birlik ve beraberliğine yönelik sinsi ve provokatif, ahlak dışı içerikler tespit edilmiştir.

"Hiçbir ihlalin cezasız kalmaması için gereken her adımın atılacağını belirtmek isterim."

"Hiçbir ihlalin cezasız kalmaması için gereken her adımın atılacağını belirtmek isterim."

Mumcu açıklamasına şu sözlerle devam etti:

Toplumumuzun hassasiyetlerini yok sayan bu sorumsuzluk ve denetimsizlik artık hukuki bir mesele haline gelmiştir. Bu nedenle şahsen, adli sürecin başlatılması gerektiğini düşünüyor ve yetkili kurumlarımızı göreve davet ediyorum.

Sürecin bizzat takipçisi olacağımı ve hiçbir ihlalin cezasız kalmaması için gereken her adımın atılacağını belirtmek isterim.

Türkiye'nin toplumsal ve manevi değerlerini, kültürel mirasını ve sanatçı haklarını hedef alan her türlü tutuma karşı yasal çerçevede mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

Eşsiz ülkemizin dini ve milli değerlerine, kültürüne, inancına, toplumsal kimliğine, sanatçısına ve müziğine sahip çıkmaya devam edeceğiz.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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