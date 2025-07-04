Rekabet Kurumu Spotify'a İnceleme Başlattı
Rekabet Kurumu Spotify'a inceleme başlattı. Yapılan açıklamada, 'İnceleme süresince, Spotify'ın rakiplerinin ve müzik içeriğine yönelik hak sahiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıp zorlaştırmadığı incelenecek' denildi. Bu gelişmenin ardından 'Spotfiy kapatılacak mı?' sorusu gündem oldu.
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Spotify, mercek altına alındı. Rekabet Kurumu inceleme başlattı. Peki, Spotify'a neden inceleme başlatıldı?
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Gelişmeler "Spotify kapatılacak mı?" sorusunu gündeme getirdi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı:
"Hiçbir ihlalin cezasız kalmaması için gereken her adımın atılacağını belirtmek isterim."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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