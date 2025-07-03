Da Vinci'nin Şifresini 500 Yıl Sonra Diş Doktoru Çözmüş Olabilir!

Rönesans dönemi sanatçısı Leonardo da Vinci’nin 500 yıl önce çizdiği ve insan bedeninin ideal oranlarını yansıttığı düşünülen Vitruvius Adamı, sanat, matematik ve anatomi disiplinlerini bir araya getiren en simgesel eserlerden biri olarak kabul ediliyor.

Londra'da yaşayan diş hekimi Dr. Rory Mac Sweeney, bu ünlü çizimin ardındaki geometrik düzeni çözdüğünü ileri sürdü. Sweeney’e göre çizimde kullanılan oranlar, sadece insan anatomisinde değil, aynı zamanda kristallerin atomik yapısında, kafatası oranlarında ve küresel paketleme sistemlerinde de kendini gösteriyor.

Dr. Sweeney, Leonardo’nun bu çizimde insan bedeninin evrensel bir matematiksel düzene uygun olarak yaratıldığını hissettiğini öne sürerek, “İnsan formu, doğadaki diğer yapılarla aynı kusursuzlukta tasarlanmış,” yorumunda bulundu.