Da Vinci'nin Şifresini 500 Yıl Sonra Diş Doktoru Çözmüş Olabilir!

Son bulgular, Vitruvius Adamı’nın yalnızca estetik bir eser değil, aynı zamanda zamanının ötesinde bilimsel bir anlayışı yansıtan bir hipotez olduğunu ortaya koyuyor. Söz konusu araştırma, Journal of Mathematics and the Arts adlı akademik yayında yayımlandı.

Makalenin sonuç kısmında, Leonardo’nun figürün bacakları arasına yerleştirdiği eşkenar üçgenin çizimin yapısal temelini oluşturduğu ve bu geometrik formun orantı seçimlerine anatomik bir dayanak sunduğu belirtiliyor.

Dr. Sweeney’ye göre bu üçgen, tesadüfen seçilmiş değil; doğada sıkça rastlanan bir yapısal planın izlerini taşıyor. Özellikle diş hekimliğinde çene yapısını tanımlamak için kullanılan ve “Bonwill Üçgeni” olarak bilinen anatomik form ile birebir örtüşüyor.

Çizimde bu üçgenin kullanılması, kare ile daire arasındaki özel oranı da ortaya çıkarıyor: 1.64. Bu değer, doğada sıkça rastlanan ve verimli yapıları tanımlayan 1.6333 oranına oldukça yakın olmasıyla dikkat çekiyor.

Da Vinci'nin şifresi nedir?

Da Vinci'nin Şifresi' başlığı altında geçen olay gerçek bir tarihi olay değil, ancak kitap ve filmdeki hikâye bazı gerçek kişi, kurum ve teorileri temel alarak kurgulanmıştır.