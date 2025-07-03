Da Vinci'nin Şifresini 500 Yıl Sonra Diş Doktoru Çözmüş Olabilir!
Rönesans’ın dahisi olarak tarihe geçen Leonardo Da Vinci’nin Vitruvius Adamı çizimi içinde pek çok gizemi barındırıyor. Üzerinden 500 yıl geçse de çizimin gizli yönleri hâlâ keşfedilmeyi bekliyor. NTV’de yer alan habere göre bir diş hekimi Da Vinci’nin şifresini çözmüş olabilir.
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Londra'da yaşayan bir diş hekimi Vitruvius Adamı eserinin gizemini çözmüş olabilir.
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Çizimde kullanılan değer verimli yapıların temelini oluşturan sayıya oldukça yakındı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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