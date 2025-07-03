Yangınla Mücadele Ederken Yorgun Düşen İtfaiyeci Herkesi Duygulandırdı
Bir haftadır Bilecik'ten Kütahya'ya, İzmir'den Antalya'ya orman yangınları yaşanıyor. Rüzgarın da etkisiyle hayatı olumsuz etkileyen bu yangınların daha da büyümemesi için ekipler canla başla savaşıyor. Ancak dev alevlerin içerisinde bazı isimsiz kahramanlar gözümüzden kaçıyor. İzmir İtfaiyesi'nde görevli bir itfaiyecinin yorgunluktan diz çöktüğü o kare ise pek çok kişiyi duygulandırdı.
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İşte duygulandıran kare;
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Bu kare sosyal medyanın en çok konuşulan fotoğrafı oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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