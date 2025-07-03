Yangınla Mücadele Ederken Yorgun Düşen İtfaiyeci Herkesi Duygulandırdı

Bir haftadır Bilecik'ten Kütahya'ya, İzmir'den Antalya'ya orman yangınları yaşanıyor. Rüzgarın da etkisiyle hayatı olumsuz etkileyen bu yangınların daha da büyümemesi için ekipler canla başla savaşıyor. Ancak dev alevlerin içerisinde bazı isimsiz kahramanlar gözümüzden kaçıyor. İzmir İtfaiyesi'nde görevli bir itfaiyecinin yorgunluktan diz çöktüğü o kare ise pek çok kişiyi duygulandırdı.