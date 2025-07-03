“İnanılmaz Bir An Yaşadım”: Şarkıcı Yaşar İpek, İzmir’deki Yangının Ortasında Kaldı

Yangın nedeniyle İzmir-Çeşme Çevreyolu'nun bazı bölümleri araç trafiğine kapatıldı. Çeşme ve Alaçatı gişelerinden İzmir yönüne geçişe izin verilmezken, İzmir'den Çeşme istikametine ise Zeytinlik gişelerinden itibaren araç geçişi durduruldu. Alevlerin, çevre yolunun bazı kesimlerinde orta refüje kadar ilerlediği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Ülkemiz genelinde meydana gelen orman yangınlarında İzmir ilinde 110 konut, 2 iş yeri ve 1 ahır, Bilecik ilinde 69 konut, 3 iş yeri ve 27 ahır, Manisa ilinde ise 5 konut yangın afetinden dolayı ağır hasar gördü' dedi.