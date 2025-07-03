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“İnanılmaz Bir An Yaşadım”: Şarkıcı Yaşar İpek, İzmir’deki Yangının Ortasında Kaldı

“İnanılmaz Bir An Yaşadım”: Şarkıcı Yaşar İpek, İzmir’deki Yangının Ortasında Kaldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.07.2025 - 15:38

Geçtiğimiz günlerde İzmir’de başlayan daha sonra Çeşme'ye sıçrayan ve rüzgarın da etkisiyle bir türlü kontrol altına alınamayan büyük yangından etkilenen isimlerden biri de şarkıcı Yaşar İpek oldu. Ünlü şarkıcı, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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İzmir’in Çeşme ilçesindeki yangın rüzgarın da dinmemesi sonucunda bir türlü söndürülemedi.

İzmir’in Çeşme ilçesindeki yangın rüzgarın da dinmemesi sonucunda bir türlü söndürülemedi.

Yangın nedeniyle İzmir-Çeşme Çevreyolu'nun bazı bölümleri araç trafiğine kapatıldı. Çeşme ve Alaçatı gişelerinden İzmir yönüne geçişe izin verilmezken, İzmir'den Çeşme istikametine ise Zeytinlik gişelerinden itibaren araç geçişi durduruldu. Alevlerin, çevre yolunun bazı kesimlerinde orta refüje kadar ilerlediği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Ülkemiz genelinde meydana gelen orman yangınlarında İzmir ilinde 110 konut, 2 iş yeri ve 1 ahır, Bilecik ilinde 69 konut, 3 iş yeri ve 27 ahır, Manisa ilinde ise 5 konut yangın afetinden dolayı ağır hasar gördü' dedi.

Yangından etkilenen isimlerden biri de ünlü şarkıcı Yaşar İpek oldu.

Yangından etkilenen isimlerden biri de ünlü şarkıcı Yaşar İpek oldu.

Yangın sırasında bölgede bulunan ünlü şarkıcı Yaşar İpek, yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. İpek, yangının ortasında kaldığı anları görüntüleyerek “Az daha alevlerin arasında kalıyorduk” ifadelerine yer verdi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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