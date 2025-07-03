“İnanılmaz Bir An Yaşadım”: Şarkıcı Yaşar İpek, İzmir’deki Yangının Ortasında Kaldı
Geçtiğimiz günlerde İzmir’de başlayan daha sonra Çeşme'ye sıçrayan ve rüzgarın da etkisiyle bir türlü kontrol altına alınamayan büyük yangından etkilenen isimlerden biri de şarkıcı Yaşar İpek oldu. Ünlü şarkıcı, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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İzmir’in Çeşme ilçesindeki yangın rüzgarın da dinmemesi sonucunda bir türlü söndürülemedi.
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Yangından etkilenen isimlerden biri de ünlü şarkıcı Yaşar İpek oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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