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İzmir’den Acı Haber Geldi: Ödemiş’teki Yangında Evinden Çıkamayan Adam Hayatını Kaybetti

İzmir’den Acı Haber Geldi: Ödemiş’teki Yangında Evinden Çıkamayan Adam Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.07.2025 - 13:49

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınında 81 yaşındaki yatalak adam yanarak hayatını kaybetti.

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Ödemiş ilçesinde dün akşam saat 21.05'te çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir bölgeyi etkisi altına aldı.

Ödemiş ilçesinde dün akşam saat 21.05'te çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir bölgeyi etkisi altına aldı.

Alevlerin ulaştığı Tosunlar, Suçıktı ve Köseler kırsal mahalleleri tahliye edildi. Suçıktı Mahallesi'ndeki tahliyeler sırasında alevlerin küle çevirdiği bir evde iddiaya göre yanmış bir ceset bulundu. 

Cesedin yatalak hasta 81 yaşındaki İbrahim Erkan'a ait olduğu öğrenildi. Talihsiz adamın eşiyle birlikte yaşadığı, yangın sırasında eşinin yardım bulmak için evden ayrılmak zorunda kaldığı ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İzmir’in Çeşme ilçesinde devam eden yangının ardından bir yangın da Ödemiş ilçesinde çıktı.

İzmir’in Çeşme ilçesinde devam eden yangının ardından bir yangın da Ödemiş ilçesinde çıktı.

Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaştığı öğrenilirken 3 kırsal mahalle tahliye edildi. Yangın 22.00 sıralarında, ilçeye bağlı Tosunlar Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Şiddetli rüzgârın etkisiyle yayılan alevler yerleşim yerlerine yaklaşırken, bölgeye ekipler sevk edildi. Yangının yaklaştığı Tosunlar, Suçıktı ve Köseler mahalleleri tahliye edilirken, alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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