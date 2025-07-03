İzmir’den Acı Haber Geldi: Ödemiş’teki Yangında Evinden Çıkamayan Adam Hayatını Kaybetti
İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınında 81 yaşındaki yatalak adam yanarak hayatını kaybetti.
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Ödemiş ilçesinde dün akşam saat 21.05'te çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir bölgeyi etkisi altına aldı.
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İzmir’in Çeşme ilçesinde devam eden yangının ardından bir yangın da Ödemiş ilçesinde çıktı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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