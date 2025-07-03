İstanbul Sultangazi'deki Kent Ormanı'nda Yangın Çıktı
Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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İzmir’de durdurulamayan yangınlardan sonra bir yangın da İstanbul’da başladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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bu yangınların hiç birinin tesadüfen çıktığına inanmıyorum
iklim anlaşması meclisten geçer geçmez neler oluyor
Baraj manzaralı tam lüks site yapılmaya uygun arazi