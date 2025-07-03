Soğuk Algınlığı Sandı, Komalık Oldu: İnternet Fenomeninin İbretlik Hastalık Hikayesi

Doktorlar onu yapay komaya alarak tedavi sürecini yönetti; ancak organ yetmezliği ve düşük oksijen seviyeleri nedeniyle kalıcı beyin hasarı ihtimali de gündeme geldi.

Caitlyn, komada geçirdiği iki hafta boyunca bilinç dışı haldeyken yoğun kabuslar gördüğünü ve bu kabusların çoğunun ölümle yüzleşme hissi taşıdığını anlattı. Uyandığında ise hem fiziksel hem psikolojik olarak toparlanmak için büyük bir mücadele verdi.