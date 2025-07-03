Soğuk Algınlığı Sandı, Komalık Oldu: İnternet Fenomeninin İbretlik Hastalık Hikayesi
Kaynak: https://www.unilad.com/community/life...
İngiliz internet fenomeni Caitlyn Sophie'nin soğuk algınlığı olarak değerlendirdiği belirtiler, kısa sürede zatürre ve sepsise dönüşerek onu komaya soktu. Daha önce de çeşitli kronik rahatsızlıklarla mücadele eden Caitlyn, bu kez hayati tehlike içeren bir tabloyla karşı karşıya kaldı. Yaşadığı süreç sağlık belirtilerinin hafife alınmaması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.
İşte detaylar...
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İngiltere’de yaşayan sosyal medya fenomeni Caitlyn Sophie, birkaç gün önce ailesiyle bir müzik etkinliğinde keyifli vakit geçirirken yalnızca 48 saat içinde kendini yoğun bakımda, komada ve hayati tehlike altındayken buldu.
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Ehlers-Danlos sendromu, Endometriozis ve Fibromiyalji gibi kronik rahatsızlıklarla mücadele eden Caitlyn, yaşadığı bu ağır tabloyu da geride bırakmayı başardı.
Yanlış anlama sonucu kendisine yöneltilen intihar girişimi iddialarını çürütmek için sağlık personeline ve psikiyatri ekibine durumunu açıklamak zorunda kalan Caitlyn, bu süreçte yaşadığı belirsizlik ve çaresizlik duygularını da içtenlikle paylaştı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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