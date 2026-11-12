Türkiye'nin 88 Yıllık Tatlı Devi Özsüt'e Konkordato Şoku

Mahkemenin ara kararıyla STP Gıda için üç kişilik, İbrahim Urlulu'nun bireysel başvurusu için ise tek kişilik geçici konkordato komiser heyeti oluşturuldu. Komiserler bu süreçte şirketin borç yapısını, mali tablosunu ve faaliyetlerini yakından inceleyecek.

Karar kapsamında şirkete ve Urlulu'ya karşı yeni icra takibi başlatılamayacak, daha önce başlatılmış takipler de durdurulacak. Taşınmazların, araçların ve üretimde kullanılan ekipmanların devri yasaklanırken rehinli malların satışının da önüne geçildi. Mal varlıklarının elden çıkarılması ya da devredilmesi mahkeme iznine bağlandı.

Konkordato, borçlarını vadesinde ödeyemeyen ya da ödeyememe riskiyle karşı karşıya kalan şirketlerin alacaklılarıyla anlaşarak faaliyetlerini sürdürmesini amaçlayan bir yasal yol. Şirket bu süreçte borçlarını vadeye yaymayı ya da belirli bir indirimle ödemeyi teklif edebiliyor. Teklifin kabul edilmesi için alacaklıların önemli bir kısmının onayı ve mahkemenin tasdiki gerekiyor.

Dosyanın bir sonraki duruşması 22 Ocak 2027'de saat 14.30'da görülecek. Mahkeme, komiser heyetinin hazırlayacağı raporların ardından şirkete kesin mühlet verilip verilmeyeceğini değerlendirecek.