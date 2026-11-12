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Türkiye'nin 88 Yıllık Tatlı Devi Özsüt'e Konkordato Şoku

Türkiye'nin 88 Yıllık Tatlı Devi Özsüt'e Konkordato Şoku

İzmir
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
12.11.2026 - 12:32
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Türkiye'nin dört bir yanında şubesi bulunan köklü tatlı markası Özsüt'ün franchise faaliyetlerini yürüten STP Gıda, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato sürecine girdi.

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Türkiye'nin tatlı devi Özsüt'e konkordato şoku.

Türkiye'nin tatlı devi Özsüt'e konkordato şoku.

Mahkemenin ara kararıyla STP Gıda için üç kişilik, İbrahim Urlulu'nun bireysel başvurusu için ise tek kişilik geçici konkordato komiser heyeti oluşturuldu. Komiserler bu süreçte şirketin borç yapısını, mali tablosunu ve faaliyetlerini yakından inceleyecek.

Karar kapsamında şirkete ve Urlulu'ya karşı yeni icra takibi başlatılamayacak, daha önce başlatılmış takipler de durdurulacak. Taşınmazların, araçların ve üretimde kullanılan ekipmanların devri yasaklanırken rehinli malların satışının da önüne geçildi. Mal varlıklarının elden çıkarılması ya da devredilmesi mahkeme iznine bağlandı.

Konkordato, borçlarını vadesinde ödeyemeyen ya da ödeyememe riskiyle karşı karşıya kalan şirketlerin alacaklılarıyla anlaşarak faaliyetlerini sürdürmesini amaçlayan bir yasal yol. Şirket bu süreçte borçlarını vadeye yaymayı ya da belirli bir indirimle ödemeyi teklif edebiliyor. Teklifin kabul edilmesi için alacaklıların önemli bir kısmının onayı ve mahkemenin tasdiki gerekiyor.

Dosyanın bir sonraki duruşması 22 Ocak 2027'de saat 14.30'da görülecek. Mahkeme, komiser heyetinin hazırlayacağı raporların ardından şirkete kesin mühlet verilip verilmeyeceğini değerlendirecek.

1938'de İzmir Kemeraltı'nda başlayan hikaye, Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı.

1938'de İzmir Kemeraltı'nda başlayan hikaye, Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı.

Özsüt'ün hikayesi 1938 yılında İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda başladı. Sütlü tatlılarıyla kısa sürede adını duyuran marka, yıllar içinde franchise modeliyle büyüyerek pek çok şehirde şube açtı ve sektörün en bilinen isimlerinden biri haline geldi.

Ancak son dönemde markanın bazı şubelerinin kapandığı ve çalışanların ücret ödemelerinde aksaklıklar yaşandığı gündeme gelmişti. Mali yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanan şirket, bu tablonun ardından konkordato başvurusuyla mahkemenin kapısını çaldı.

Geçici mühlet kararı, konkordatonun kesin olarak kabul edildiği ya da şirketin iflas ettiği anlamına gelmiyor. Bu süre, şirketin borçlarını yeniden yapılandırıp yapılandıramayacağının incelendiği bir koruma dönemi olarak işliyor. Kararın Özsüt markası altında faaliyet gösteren tüm işletmeleri doğrudan kapsamadığı da belirtiliyor. Şubelerde nasıl bir tablo oluşacağı ise önümüzdeki aylarda netleşecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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