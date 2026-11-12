Türkiye'nin 88 Yıllık Tatlı Devi Özsüt'e Konkordato Şoku
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Türkiye'nin dört bir yanında şubesi bulunan köklü tatlı markası Özsüt'ün franchise faaliyetlerini yürüten STP Gıda, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato sürecine girdi.
Türkiye'nin tatlı devi Özsüt'e konkordato şoku.
1938'de İzmir Kemeraltı'nda başlayan hikaye, Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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