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Berrin Zorlu Kimdir, Nereli? Olgun Zorlu'nun Eşi Berrin Zorlu Hakkında Bilinenler

Berrin Zorlu Kimdir, Nereli? Olgun Zorlu'nun Eşi Berrin Zorlu Hakkında Bilinenler

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 12:52
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Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun 2 Kasım 2026'da hayatını kaybetmesinin ardından Zorlu ailesinin üyeleri de merak ediliyor. Son günlerde adı en çok aratılan isimlerden biri, Zorlu Holding yöneticilerinden Olgun Zorlu'nun eşi Berrin Zorlu oldu. 

Peki Berrin Zorlu kimdir, nereli, ne iş yapıyor? İşte Berrin Zorlu hakkında bilinenler.

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Berrin Zorlu Kimdir?

Berrin Zorlu Kimdir?

Berrin Zorlu, Zorlu ailesinin vakıf çalışmalarıyla bilinen isimlerinden biridir. Verdiği röportajlarda 1999'dan itibaren Mehmet Zorlu Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüttüğünü anlatıyor.

Berrin Zorlu Nereli?

Berrin Zorlu, kendi anlatımına göre Bursa'da doğdu ve çocukluğunu bu kentte geçirdi. Doğum yılı kamuya açık kaynaklarda yer almıyor; bu nedenle yaşı bilinmiyor. 

Berrin Zorlu, Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. Bir röportajında, liseyi bitirdiği yıl Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandığını ancak o dönem İstanbul'a gitmekten vazgeçtiğini anlatmıştı.

Berrin Zorlu Ne İş Yapıyor?

Berrin Zorlu Ne İş Yapıyor?

Berrin Zorlu, iş hayatına babasının teşvikiyle aile şirketi Kırcılar Deri'de başladığını söylüyor. Röportajlarında şirketin koleksiyonlarında tasarım, seçim ve üretim süreçleriyle ilgilendiğini aktarıyor. Berrin Zorlu'nun adı daha çok vakıf çalışmalarıyla anılıyor. Kendi anlatımına göre 1999'dan itibaren Mehmet Zorlu Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütüyor. 

Vakıf eğitim, kültür-sanat, sağlık ve sosyal yardımlaşma alanlarında çalışıyor; 2003'te kurulan Zorlu Çocuk Tiyatrosu da vakfın çatısı altında faaliyet gösteriyor. Berrin Zorlu ayrıca çeşitli dernek ve sosyal sorumluluk projelerinde yer aldığını belirtiyor.

Berrin Zorlu'nun Eşi ve Çocukları Kim?

Berrin Zorlu'nun Eşi ve Çocukları Kim?

Berrin Zorlu, Zorlu Holding yöneticilerinden Olgun Zorlu ile evlidir. 

Berrin Zorlu bir röportajında 19 yaşında evlendiğini söylemişti. Çiftin Berkun Zorlu ve Zeki Zorlu adında iki oğlu var. Basına yansıyan haberlere göre Berkun Zorlu, Ana Mercedes Fernandez ile evli.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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