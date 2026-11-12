Berrin Zorlu Kimdir, Nereli? Olgun Zorlu'nun Eşi Berrin Zorlu Hakkında Bilinenler

Berrin Zorlu, Zorlu ailesinin vakıf çalışmalarıyla bilinen isimlerinden biridir. Verdiği röportajlarda 1999'dan itibaren Mehmet Zorlu Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüttüğünü anlatıyor.

Berrin Zorlu Nereli?

Berrin Zorlu, kendi anlatımına göre Bursa'da doğdu ve çocukluğunu bu kentte geçirdi. Doğum yılı kamuya açık kaynaklarda yer almıyor; bu nedenle yaşı bilinmiyor.

Berrin Zorlu, Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. Bir röportajında, liseyi bitirdiği yıl Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandığını ancak o dönem İstanbul'a gitmekten vazgeçtiğini anlatmıştı.