Kocasının Egemenliği Altında Yaşamayı Sorumluluk Olarak Gören Kadından Sinir Hoplatan Açıklamalar

TikTok’ta paylaştığı ve 8 milyondan fazla izlenen videoda, “eşine boyun eğdiğini” belirten Lys, bu yaşam tarzını benimseyen bir “trad wife” (geleneksel eş) olduğunu söyledi.

Kamera karşısına geçen Lys, “Erkek liderliği”ne inandığını vurgularken şunları söyledi:

“Eşim bizi hem ruhsal hem fiziksel hem de zihinsel olarak koruyor. Onun liderliğine güveniyorum ve ona boyun eğiyorum. Her gün taktığım kolyem de onun liderliğini kabul ettiğimin bir sembolü. Bu bizim için evlilik yüzüğünden bile daha anlamlı bir bağ.”