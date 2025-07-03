Kocasının Egemenliği Altında Yaşamayı Sorumluluk Olarak Gören Kadından Sinir Hoplatan Açıklamalar
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/356...
ABD’li sosyal medya kullanıcısı Lys, evliliğinde “geleneksel eş” rolünü benimsediğini söylediği videolarla gündeme oturdu. Eşinin liderliğini kabul ettiğini ve onun kararlarına boyun eğdiğini açıkça dile getiren Lys, bu yaklaşımının bir “tercih” olduğunu savundu. Kimileri onun sadakatini takdir ederken, kimileri bu tutumun tehlikeli bir geri adım olduğunu düşünüyor.
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ABD’de yaşayan Lys, evlilikteki “geleneksel eş” rolünü benimsediğini açıkladığı videolarla sosyal medyada gündem oldu.
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Lys’in bu sözleri sosyal medyayı ikiye bölmeye yetti.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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