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Kocasının Egemenliği Altında Yaşamayı Sorumluluk Olarak Gören Kadından Sinir Hoplatan Açıklamalar

Kocasının Egemenliği Altında Yaşamayı Sorumluluk Olarak Gören Kadından Sinir Hoplatan Açıklamalar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.07.2025 - 09:42

ABD’li sosyal medya kullanıcısı Lys, evliliğinde “geleneksel eş” rolünü benimsediğini söylediği videolarla gündeme oturdu. Eşinin liderliğini kabul ettiğini ve onun kararlarına boyun eğdiğini açıkça dile getiren Lys, bu yaklaşımının bir “tercih” olduğunu savundu. Kimileri onun sadakatini takdir ederken, kimileri bu tutumun tehlikeli bir geri adım olduğunu düşünüyor.

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/356...
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ABD’de yaşayan Lys, evlilikteki “geleneksel eş” rolünü benimsediğini açıkladığı videolarla sosyal medyada gündem oldu.

ABD’de yaşayan Lys, evlilikteki “geleneksel eş” rolünü benimsediğini açıkladığı videolarla sosyal medyada gündem oldu.

TikTok’ta paylaştığı ve 8 milyondan fazla izlenen videoda, “eşine boyun eğdiğini” belirten Lys, bu yaşam tarzını benimseyen bir “trad wife” (geleneksel eş) olduğunu söyledi.

Kamera karşısına geçen Lys, “Erkek liderliği”ne inandığını vurgularken şunları söyledi:

“Eşim bizi hem ruhsal hem fiziksel hem de zihinsel olarak koruyor. Onun liderliğine güveniyorum ve ona boyun eğiyorum. Her gün taktığım kolyem de onun liderliğini kabul ettiğimin bir sembolü. Bu bizim için evlilik yüzüğünden bile daha anlamlı bir bağ.”

Lys’in bu sözleri sosyal medyayı ikiye bölmeye yetti.

Lys’in bu sözleri sosyal medyayı ikiye bölmeye yetti.

Bazıları, bu yaşam tarzının 1950’li yılları çağrıştırdığını ve The Handmaid’s Tale dizisini hatırlattığını söylerken, Lys gelen eleştirilere başka bir video ile yanıt verdi:

“Evet, ben bir geleneksel eşim. Eşimin üstünden geçmesi için yere yatmıyorum ama eve geldiğinde onun botlarını çıkartırım mesela. Eve geldiğinde onu huzurlu ve sessiz bir ortamla karşılarım. Onun bir erkek olarak kendini değerli hissetmesini sağlarım. Kararlarına saygı duyarım.”

“‘Yardımcı’ olmayı benimsiyorum” diyen Lys, bu yaşam biçiminin kendisini susturmak anlamına gelmediğini savundu:

“Bu sözlerimin önemsiz olduğu anlamına gelmez. Bu bastırıldığım anlamına gelmez. Bu rolümü benimsediğim anlamına gelir.”

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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