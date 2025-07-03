Gördüğünüz An Uzaklaşın: En Toksik Burçlar!

Zekası ve iletişim becerisiyle öne çıkan İkizler burcu, sosyal çevrelerde parlayan bir yıldız olabilir. Fakat kararsızlıkları, yüzeysellikleri ve tutarsızlıklarıyla çevresindekilere duygusal anlamda zarar verebilirler. Bir gün çok yakın hissettikleri birini ertesi gün görmezden gelebilirler. Bu da onları güvenilmez ve dengesiz kılar.