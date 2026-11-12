Üstünde Sıradan Bir Ada Var, Altında 4 Kilometrelik Mağara: İçerisi Her Mevsim 8 Derece

Lummelunda Mağarası, Visby'nin yaklaşık 14 kilometre kuzeyinde. Turlar ziyaretçileri 400 milyon yıl öncesine uzanan bir yolculuğa çıkarıyor. Daha cesur olanlar için mağaranın daha iç kısımlarına giden rehberli bir macera turu da var.

Mağara 1959'dan bu yana her yıl binlerce ziyaretçi ağırlıyor. İçeride hassas sarkıtlara dokunmak ve mağaradan herhangi bir şey çıkarmak yasak.