Üstünde Sıradan Bir Ada Var, Altında 4 Kilometrelik Mağara: İçerisi Her Mevsim 8 Derece
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İsveç'in Gotland Adası'ndaki kireçtaşı kayalıklarının altında 4 kilometreyi aşan bir mağara uzanıyor. İçerisi yaz kış 8 derece; alçak geçitlerinde ve geniş salonlarında fosiller ve sarkıt oluşumları göze çarpıyor. Mağaranın tamamının nereye kadar uzandığı ise hâlâ bilinmiyor.
Gelin birlikte bakalım.
Rehberli turlar, alçak geçitlerden ve geniş salonlardan geçerek fosillere ve sarkıtlara ulaşıyor.
Mağaranın içi yaz kış yaklaşık 8 derecede sabit kalıyor.
Mağara, en az 20 bin yıl boyunca kireçtaşına sızan suyun oyduğu boşluklardan oluştu.
Mağaranın iç kısmına 1950'de ulaşıldı, bugün hâlâ yeni bölümler keşfediliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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