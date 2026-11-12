article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Üstünde Sıradan Bir Ada Var, Altında 4 Kilometrelik Mağara: İçerisi Her Mevsim 8 Derece

Üstünde Sıradan Bir Ada Var, Altında 4 Kilometrelik Mağara: İçerisi Her Mevsim 8 Derece

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 12:45
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İsveç'in Gotland Adası'ndaki kireçtaşı kayalıklarının altında 4 kilometreyi aşan bir mağara uzanıyor. İçerisi yaz kış 8 derece; alçak geçitlerinde ve geniş salonlarında fosiller ve sarkıt oluşumları göze çarpıyor. Mağaranın tamamının nereye kadar uzandığı ise hâlâ bilinmiyor.

Gelin birlikte bakalım.

Kaynak 1 | Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Rehberli turlar, alçak geçitlerden ve geniş salonlardan geçerek fosillere ve sarkıtlara ulaşıyor.

Rehberli turlar, alçak geçitlerden ve geniş salonlardan geçerek fosillere ve sarkıtlara ulaşıyor.

Lummelunda Mağarası, Visby'nin yaklaşık 14 kilometre kuzeyinde. Turlar ziyaretçileri 400 milyon yıl öncesine uzanan bir yolculuğa çıkarıyor. Daha cesur olanlar için mağaranın daha iç kısımlarına giden rehberli bir macera turu da var.

Mağara 1959'dan bu yana her yıl binlerce ziyaretçi ağırlıyor. İçeride hassas sarkıtlara dokunmak ve mağaradan herhangi bir şey çıkarmak yasak.

Mağaranın içi yaz kış yaklaşık 8 derecede sabit kalıyor.

Mağaranın içi yaz kış yaklaşık 8 derecede sabit kalıyor.

Bu yüzden ziyaretçilere yanlarına kalın bir kazak almaları öneriliyor.

Mağaranın dış bölümleri ise yüzyıllardır biliniyor. Buradaki sıcaklık 5 ile 12 derece arasında kaldığı için bölge halkı taze yiyeceklerini burada saklıyordu. Carl von Linné de 1741'deki Gotland gezisinde buradaki yer altı suyunu yazıya geçirdi.

Mağara, en az 20 bin yıl boyunca kireçtaşına sızan suyun oyduğu boşluklardan oluştu.

Mağara, en az 20 bin yıl boyunca kireçtaşına sızan suyun oyduğu boşluklardan oluştu.

Gotland'ın ana kayası kireçtaşı. Bu kaya, ekvatorun yakınlarındaki bir mercan resifi olarak oluştu ve 400 milyon yıl boyunca yavaş yavaş Baltık Denizi'nin ortasındaki bugünkü yerine taşındı.

Kireçtaşı, boşlukların oluşması için ideal bir ortam sunuyor. Lummelunda Mağarası da bunun en iyi örneklerinden biri.

Mağaranın iç kısmına 1950'de ulaşıldı, bugün hâlâ yeni bölümler keşfediliyor.

Mağaranın iç kısmına 1950'de ulaşıldı, bugün hâlâ yeni bölümler keşfediliyor.

Visbyli Lars Olsson, Percy Nilsson ve Örjan Håkansson, tavanın hemen altındaki bir taşı yanlışlıkla yerinden oynattı. Taşın arkasından çıkan geçit onları, sonradan 'Dağ Kralı'nın Salonu' adını verdikleri bölüme götürdü. Keşif 1955'te kamuoyuna duyuruldu.

Mağara 1989'da doğa koruma alanı ilan edildi. İsveç Speleoloji Federasyonu her yıl yaz ortası bayramının ardından burada bir haftalık kamp kuruyor; üyeler gece gündüz yeni bölümleri araştırıp haritalıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın