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İstanbul’da Şişli, Beyoğlu ve Beşiktaş’ta 15 Saatlik Su Kesintisi Olacak

İstanbul’da Şişli, Beyoğlu ve Beşiktaş’ta 15 Saatlik Su Kesintisi Olacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.07.2025 - 10:37

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 8 Temmuz Salı günü akşam saatlerinden itibaren, İstanbul’un Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş ilçelerinde bazı mahallelerde su kesintisi yapılacağını duyurdu. 15 saate kadar sürmesi beklenen kesintilerle ilgili detaylar ve etkilenen bölgeler belli oldu.

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İSKİ, Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş’ın bazı mahallelerinde yaşanacak su kesintileri hakkında açıklama yaptı.

İSKİ, Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş’ın bazı mahallelerinde yaşanacak su kesintileri hakkında açıklama yaptı.

İSKİ, su kesintisinin, Kağıthane-Beyoğlu isale hattında gerçekleştirilecek deplase bağlantı çalışmasından kaynaklanacağını bildirdi. Bu çalışmalar nedeniyle, 8 Temmuz 2025 Salı günü saat 22.00’den, 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 13.00’e kadar bazı bölgelerde su kesintisi yapılacak.

Su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler:

Su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler:

Beyoğlu : Halıcıoğlu, Piripaşa, Keçecipiri, Camiikebir, Kulaksız, Küçük Piyale (alt kotları), Kadımehmet Efendi, Yahya Kahya (alt kotları), Çatma Mescit, Bedrettin, Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş, Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalı Mescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni, Gümüşsuyu (alt kotları) mahalleleri.

ŞişliHarbiye, Yayla, Paşa ve Feriköy mahalleleri.

Beşiktaş: Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannüma, Abbasağa, Yıldız, Mecidiye ve Ortaköy mahalleleri.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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