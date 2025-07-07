İstanbul Valisi Açıkladı: Gündem Olan İçki Kadehleriyle İlgili İnceleme Başlatıldı
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Üsküdar’ın meşhur Kuzguncuk semtinde bulunan Mülkiyeliler Lokali’nde çekilen bir fotoğraf sosyal medyada gündem olmuştu.
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“İşletme hakkında inceleme başlatıldı.”
İşletmenden konu ile ilgili açıklama geldi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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