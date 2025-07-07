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İstanbul Valisi Açıkladı: Gündem Olan İçki Kadehleriyle İlgili İnceleme Başlatıldı

İstanbul Valisi Açıkladı: Gündem Olan İçki Kadehleriyle İlgili İnceleme Başlatıldı

Davut Gül
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.07.2025 - 23:37

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medyada tepki çeken içki kadehlerini kullanan işletme hakkında işlem yapıldığını açıkladı. İstanbul Kuzguncuk’ta bulunan işletmenin kullandığı kadehlerde “s…. o…. “ yazısı yer alıyordu.

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Üsküdar’ın meşhur Kuzguncuk semtinde bulunan Mülkiyeliler Lokali’nde çekilen bir fotoğraf sosyal medyada gündem olmuştu.

Üsküdar’ın meşhur Kuzguncuk semtinde bulunan Mülkiyeliler Lokali’nde çekilen bir fotoğraf sosyal medyada gündem olmuştu.

Masadaki bardaklarda, 14 Mayıs 2023’teki cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde yapılan sokak söyleşilerinden birinde yaşlı bir kadın, yanındaki genç kadına “S... O....”, sonra da “Afedersiniz” dediği anların çizimi yer alıyordu.

Sosyal medyada ‘Müslüman kadınlara hakaret edildiği’ ve ‘muhafazakar kadınlara küfredildiği’ paylaşımları sonrasında İstanbul Valisi Davut Gül’den açıklama geldi.

“İşletme hakkında inceleme başlatıldı.”

“İşletme hakkında inceleme başlatıldı.”

İstanbul Valisi Davut Gül, X’ten inceleme başlatıldığını duyurdu:

Kuzguncuk’taki bir restoranda, kabul edilemeyecek ifadelerin yer aldığı ürünlerin kullanıldığı yönündeki paylaşımlar üzerine, ilgili iş yeri hakkında denetim ve incelemeler başlatılmıştır.

Üsküdar Kaymakamlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlar tarafından iş yerinde çok yönlü denetim gerçekleştirilmektedir.

Kadınlara yönelik aşağılayıcı ve ahlak dışı ifadelerin, meze niyetine sunulması ve magazin malzemesi gibi paylaşılması asla kabul edilemez.

Bu tür söylemlerle mücadele yalnızca hukuki değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur.

İşletmenden konu ile ilgili açıklama geldi.

İşletmenden konu ile ilgili açıklama geldi.
twitter.com

Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi X’ten İçişleri Bakanlığı’nı etiketleyerek şu açıklamayı yaptı:

Söz konusu görselde yer alan bardaklar, Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi sosyal tesislerine ait olmayıp; paylaşımı yapan müşteriler tarafından getirilmiş, kullanılmış ve ilgili fotoğraflar şahsi sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştır.

Dolayısıyla, bu olay Birliğimiz yönetiminin ve sosyal tesisimizi işleten yüklenici işletmecinin bilgisi ve onayı dışında vuku bulmuştur.

Bu tür yanıltıcı içeriklere karşı gerekli başvurular tarafımızca yapılacaktır.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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