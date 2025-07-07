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"Başımız Sağ Olsun" Şehit Düşen 12 Askerimizin Ardından Ünlü İsimlerden Gelen Taziye Mesajları

"Başımız Sağ Olsun" Şehit Düşen 12 Askerimizin Ardından Ünlü İsimlerden Gelen Taziye Mesajları

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.07.2025 - 21:33

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada yapılan arama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 12 askerin şehit olması tüm ülkeyi yasa boğdu. Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir'in haberine göre, mağarada mahsur kalan 7 asker de yoğun bakıma alındı. Acı haberin ardından ünlü isimler de şehit olan askerlerimiz için paylaşım yaptı.

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Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bir mağarada yapılan arama tarama faaliyeti sırasında 12 askerimizin şehit olduğu bilgisini paylaştı.

Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bir mağarada yapılan arama tarama faaliyeti sırasında 12 askerimizin şehit olduğu bilgisini paylaştı.

Ülkeyi yasa boğan bu haberin ardından detaylar belli olmaya başladı. Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, mağarada mahsur kalan 7 asker de yoğun bakıma alındığını duyurdu. 

Herkesi derinden etkileyen bu haberin ardından ünlü isimler de şehitlerimiz için paylaşım yaptı.

Hande Erçel

Hande Erçel

Hazal Subaşı

Hazal Subaşı

Ufuk Beydemir

Ufuk Beydemir

Halil İbrahim Ceyhan

Halil İbrahim Ceyhan
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Özge Törer

Özge Törer

Devrim Özkan

Devrim Özkan

Danla Bilic

Danla Bilic

Mert Yazıcıoğlu

Mert Yazıcıoğlu

Çağatay Ulusoy

Çağatay Ulusoy
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Nilsu Berfin Aktaş

Nilsu Berfin Aktaş

Özge Ulusoy

Özge Ulusoy

Gonca Vuslateri

Gonca Vuslateri

Uraz Kaygılaroğlu

Uraz Kaygılaroğlu

Zeynep Bastık

Zeynep Bastık
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Hazal Kaya

Hazal Kaya

Fırat Albayram

Fırat Albayram

Şebnem Bozoklu

Şebnem Bozoklu

Danilo Zanna

Danilo Zanna

Mine Tugay

Mine Tugay
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Mehmet Yalçınkaya

Mehmet Yalçınkaya

Enis Arıkan

Enis Arıkan

Edis

Edis

Hasan Can Kaya

Hasan Can Kaya

Bensu Soral

Bensu Soral

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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