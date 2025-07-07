"Başımız Sağ Olsun" Şehit Düşen 12 Askerimizin Ardından Ünlü İsimlerden Gelen Taziye Mesajları
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada yapılan arama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 12 askerin şehit olması tüm ülkeyi yasa boğdu. Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir'in haberine göre, mağarada mahsur kalan 7 asker de yoğun bakıma alındı. Acı haberin ardından ünlü isimler de şehit olan askerlerimiz için paylaşım yaptı.
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Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bir mağarada yapılan arama tarama faaliyeti sırasında 12 askerimizin şehit olduğu bilgisini paylaştı.
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Hande Erçel
Hazal Subaşı
Ufuk Beydemir
Halil İbrahim Ceyhan
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Özge Törer
Devrim Özkan
Danla Bilic
Mert Yazıcıoğlu
Çağatay Ulusoy
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Nilsu Berfin Aktaş
Özge Ulusoy
Gonca Vuslateri
Uraz Kaygılaroğlu
Zeynep Bastık
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Hazal Kaya
Fırat Albayram
Şebnem Bozoklu
Danilo Zanna
Mine Tugay
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Mehmet Yalçınkaya
Enis Arıkan
Edis
Hasan Can Kaya
Bensu Soral
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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