12 Şehit Askerin Kimlikleri Belli Oldu: Şehit Asker Özkan Özkanlı, Yetim Öğrencilere Burs Veriyormuş!
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada yapılan arama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 askerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı’nın, yetim öğrencilere burs verdiği ortaya çıktı.
Öte yandan metan gazına maruz kalarak şehit olan askerlerin kimlikleri de belli oldu.
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Milli Savunma Bakanlığı, operasyon sırasında bir mağarada metan gazına maruz kalan 12 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.
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Şehit olan askerlerden biri de Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı.
Operasyonda şehit olan 12 askerin kimlikleri de belli oldu:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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