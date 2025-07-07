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12 Şehit Askerin Kimlikleri Belli Oldu: Şehit Asker Özkan Özkanlı, Yetim Öğrencilere Burs Veriyormuş!

12 Şehit Askerin Kimlikleri Belli Oldu: Şehit Asker Özkan Özkanlı, Yetim Öğrencilere Burs Veriyormuş!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.07.2025 - 13:31

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada yapılan arama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 askerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı’nın, yetim öğrencilere burs verdiği ortaya çıktı.

Öte yandan metan gazına maruz kalarak şehit olan askerlerin kimlikleri de belli oldu.

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Milli Savunma Bakanlığı, operasyon sırasında bir mağarada metan gazına maruz kalan 12 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, operasyon sırasında bir mağarada metan gazına maruz kalan 12 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir'in edindiği bilgilere göre; şehit olan 12 asker dışında 7 askerimiz de yoğun bakımda! Özay Şendir aldığı bilgileri şu sözlerle anlattı:  “Operasyon sırasında yaşanan kazaya müdahale için Zonguldak’tan gece vakti madenciler bölgeye sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede, mağaraya 6 kişilik bir arama-tarama timinin girdiği, bu timden haber alınamayınca 6 askerin daha içeriye gönderildiği belirtildi. Metan gazına maruz kalan askerlerden 12'si şehit olurken, mağarada mahsur kalan 7 askerin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Metan gazından etkilenen 7 askerimize tedbiren yoğun bakımda oksijen veriliyor.”

Şehit olan askerlerden biri de Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı.

Şehit olan askerlerden biri de Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı.

2023 yılında göreve başlayan bekar olan Özkanlı'nın acı haberi memleketi Aksaray'daki annesi Huriye Özkanlı'ya askeri yetkililerce bildirildi. Şehidin ailesinin yaşadığı sokağa da Türk bayrağı asıldı. 2 kardeş olan Özkanlı'nın babası Bayram Ali Özkanlı'nın da daha önce vefat ettiği öğrenildi.

Şehit Özkan Özkanlı’nın, yetim öğrencilere burs verdiği ortaya çıktı. Şehit Özkanlı’ya ait olduğu belirtilen WhatsApp yazışmaları sosyal medyada gündem oldu. Özkanlı’nın maaşının bir kısmını öğrencilere burs vermek için ayırdığı öğrenildi.

Operasyonda şehit olan 12 askerin kimlikleri de belli oldu:

Operasyonda şehit olan 12 askerin kimlikleri de belli oldu:

- Piyade Teğmen Furkan Sert

- İstihbarat Üsteğmen Ege Akar

- Komanda Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura

- Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan

- Piyade Uzman Çavuş Ümit Üzüm

- Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman

- Piyade Uzman Çavuş Kani Obi

- Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı,

- Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir

- Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak 

- Piyade Sözleşmeli Er  Celattin Uyanık

- Piyade Sözleşmeli Er  Ahmet Gültekin

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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