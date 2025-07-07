12 Askerin Şehit Olduğu Metan Gazı Felaketinin Tüm Detayları Belli Oldu: 7 Asker de Yoğun Bakımda!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan personel sayısının 12'ye yükseldiğini duyurdu.
Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, 12 askerin şehit olduğu metan gazı felaketinin tüm detaylarını anlattı. Özay Şendir’in haberine göre; mağarada mahsur kalan 7 asker de yoğun bakıma alındı.
İşte tüm detaylar…
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Savunma Bakanlığı, operasyon sırasında bir mağarada metan gazına maruz kalan 12 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.
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Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir'in edindiği bilgilere göre; şehit olan 12 asker dışında 7 askerimiz de yoğun bakımda!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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