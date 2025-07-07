12 Askerin Şehit Olduğu Metan Gazı Felaketinin Tüm Detayları Belli Oldu: 7 Asker de Yoğun Bakımda!

MSB’dan dün yapılan açıklamada 5, bu sabah yapılan açıklamada ise 3 askerimizin şehit olduğu duyurulmuştu. Son açıklamada ise 4 askerimizin daha toplamda 12 askerimizin şehit haberi duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı şu açıklamayı yaptı:

'6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen dört kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı on ikiye yükselmiştir.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK komuta kademesi ile birlikte inceleme, denetlemelerde bulunmak ve şehitlerimizin uğurlama törenlerine katılmak üzere bölgeye gitmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, etkilenenlere de acil şifalar dileriz.'