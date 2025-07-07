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12 Askerin Şehit Olduğu Metan Gazı Felaketinin Tüm Detayları Belli Oldu: 7 Asker de Yoğun Bakımda!

12 Askerin Şehit Olduğu Metan Gazı Felaketinin Tüm Detayları Belli Oldu: 7 Asker de Yoğun Bakımda!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.07.2025 - 12:33

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan personel sayısının 12'ye yükseldiğini duyurdu. 

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, 12 askerin şehit olduğu metan gazı felaketinin tüm detaylarını anlattı. Özay Şendir’in haberine göre; mağarada mahsur kalan 7 asker de yoğun bakıma alındı. 

İşte tüm detaylar…

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Savunma Bakanlığı, operasyon sırasında bir mağarada metan gazına maruz kalan 12 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

Savunma Bakanlığı, operasyon sırasında bir mağarada metan gazına maruz kalan 12 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

MSB’dan dün yapılan açıklamada 5, bu sabah yapılan açıklamada ise 3 askerimizin şehit olduğu duyurulmuştu. Son açıklamada ise 4 askerimizin daha toplamda 12 askerimizin şehit haberi duyuruldu. 

Milli Savunma Bakanlığı şu açıklamayı yaptı:

'6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen dört kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı on ikiye yükselmiştir.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK komuta kademesi ile birlikte inceleme, denetlemelerde bulunmak ve şehitlerimizin uğurlama törenlerine katılmak üzere bölgeye gitmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, etkilenenlere de acil şifalar dileriz.'

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir'in edindiği bilgilere göre; şehit olan 12 asker dışında 7 askerimiz de yoğun bakımda!

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir'in edindiği bilgilere göre; şehit olan 12 asker dışında 7 askerimiz de yoğun bakımda!

Özay Şendir aldığı bilgileri şu sözlerle anlattı: 

Operasyon sırasında yaşanan kazaya müdahale için Zonguldak’tan gece vakti madenciler bölgeye sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede, mağaraya 6 kişilik bir arama-tarama timinin girdiği, bu timden haber alınamayınca 6 askerin daha içeriye gönderildiği belirtildi. Metan gazına maruz kalan askerlerden 12'si şehit olurken, mağarada mahsur kalan 7 askerin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Metan gazından etkilenen 7 askerimize tedbiren yoğun bakımda oksijen veriliyor.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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