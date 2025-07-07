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Askerler Metan Gazından Nasıl Zehirlendi? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar Perde Arkasını Anlattı

Askerler Metan Gazından Nasıl Zehirlendi? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar Perde Arkasını Anlattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.07.2025 - 11:50

Türkiye güne acı haberle uyandı. Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan asker sayısı 12'ye yükseldi. Peki, askerler neden zehirlendi? Askerler metan gazından nasıl zehirlendi? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak olayın perde arkasını anlattı. 

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Irak’ın kuzeyinde bir mağarada arama tarama yapan 19 askerden 12'si metan gazından etkilenerek şehit oldu.

Irak’ın kuzeyinde bir mağarada arama tarama yapan 19 askerden 12'si metan gazından etkilenerek şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'dan 7 Temmuz 2025 tarihli açıklaması şöyle:

'6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen dört kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı on ikiye yükselmiştir.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK komuta kademesi ile birlikte inceleme, denetlemelerde bulunmak ve şehitlerimizin uğurlama törenlerine katılmak üzere bölgeye gitmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, etkilenenlere de acil şifalar dileriz.'

Askerler neden zehirlendi? Metan gazı mağarada nasıl oluştu?

Askerler neden zehirlendi? Metan gazı mağarada nasıl oluştu?

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, X hesabından konuyla ilgili iddialarda ve tahminlerde bulundu. Ağar, metan gazının nasıl oluştuğunu ve yaşananları şöyle anlattı:

Ağar'ın paylaşımı şöyle:

'Başımız sağ olsun tekrar.

Zap doğusu Avaşin-852 rakımlı tepedeki Hastane Mağarasında şehitlerimizi nasıl verdik? Pek çok spekülasyon, muhakeme hatası ve komplo yaklaşımı var. Anladığım kadarıyla olay şöyle gelişti:

Şehit Üsteğmenimizin kayıp naaşı, şehit olduğundan beri aranıyordu. Naaşın o meşhur Hastane Mağarasında gizlendiği/gömüldüğüne dair bir duyum/istihbarat alındı.

Zap’ın doğusu, Avaşin bölgesindeki 852 rakımlı tepeye teröristlerce inşa edilmiş Hastane Mağarası daha önce hikayesiyle birlikte mühürlenmişti. Yani hem içeriden, hem dışarıdan müdahalelerle/patlatmalarla girişleri ve mazgalları kapatılmış, böylece teröristler tarafından bir daha kullanılmasını engellenecek şekilde 'yapısı bozulmuş' ve mühürlenmişti. Doğal olarak içinde kalanlarla birlikte.

Bildiğiniz gibi, teröristler bir mağaraya birkaç yıllık gıda, su, akaryakıt, ilaç, barınma, ısınma malzemesi, silah ve mühimmat stokluyor. Mehmetçik silah ve mühimmatı alıyor. Geriye kalanı yerinde imha ediyor.

Şimdi siz bu imhaya hayvansal artıkları da dahil edin.

Metan gazı mağarada nasıl oluştu?

Oksijensiz (anaerobik) ortamlarda (mühürlenmiş mağaralarda örneğin) yaşayan metanojenik bakteriler, organik maddeleri parçalayarak metan gazı üretiyor. Bu süreç temelde yeraltındaki bataklık alanlarda, mağaralarda ya da kömür yataklarında gerçekleşiyor. Özellikle çürüyen bitki ve hayvan kalıntılarının bulunduğu nemli, havasız mağaralarda metan oluşuyor. 

Hastane Mağarasında biriken metanın hikayesi bu.

Askerler metan gazından nasıl zehirlendi?

Askerler metan gazından nasıl zehirlendi?
twitter.com

Ağar, 'Askerler metan gazından nasıl zehirlendi?' sorusuna ise şu yanıtı verdi:

'Bizim sonu acı dolu görevimizde, işte, ilk defa karşılaşacağımız bu metanik ortamda başlıyor. Şehit düşen istihbarat üsteğmenimiz başta, görevli müfreze (ağırlıklı istihkamcılar) mağarayı açarak, mağaranın derinliklerinde çalışmaya başlıyor.

Ama metan sinsi, renksiz, kokusuz, emaresiz.

Metan gazı mağarada neden tehlikelidir?

Kapalı alan: Havalandırma yok.

Metan, özellikle Hastane Mağarası gibi derin mağaralarda birikir.

Oksijen azalır → hipoksi gelişir → bilinç kaybı ve ölüm olabilir.

Metan’ın belirtileri şunlar:

1.Baş dönmesi

2.Sersemleşme

3.Bilinç kaybı

4.Nefes darlığı

5.Ve boğulma

6.Ve  şehadet.

Üzülerek söylemek zorundayım. Kavrayabildiğim kadarıyla  büyük olasılıkla mağaranın içinde bunlar yaşandı.

Ve sonrası ölümcül bir kurtarma çabası.

Yine ölümü göze alarak, bir bilinmezin ve karanlığın içinde, çaresizce acı içinde.

Kahramanlık, fedakarlık, acı ve ölüm iç içe…

Etkilenen sayısı neden fazla?

Hangi ülkenin askeri sonunu düşünmeden, içerde ne olduğuna, ölümün sinsi tehlikesine bakmadan tekrar içeri girer? İçerde silah arkadaşları fenalaşan dışarıdaki Türk askeri, nasıl şehit üsteğmenimizin naaşını geride bırakmayacak ise Hastane Mağarasında felanalaşan, havasız kalan silah arkadaşlarını orada, yalnız bırakmadı ve etkilenen asker sayısında artış oldu…

Tamamlayıcı bilgi:

Bugün televizyonlar olayı hep metan zehirlenmesi olarak anlattılar.

Tamamen yanlıştı.

Metan zehirlemez. Metan doğrudan toksik (zehirleyici) ya da kimyasal (silah) kapsamında değildir. 

Metan boğucu gazdır. Yüksek konsantrasyonda oksijenin yerini alarak boğulmaya neden olur. 

Ama patlarsa da yakar, yanmanın kimyasal etkileri ortaya çıkar. 

Yüzde 5–15 arası metan–hava karışımı patlayıcıdır.

Patlama olursa insanlar yanabilir, göçük olabilir, ölümcül sonuç doğurur. Olayın vuku bulduğu Hastane Mağarasında ise patlama verisi yok. Yani bu olasılık ortadan kalkıyor.

Geriye de; “Metan’ın Nefessiz Bırakma” özelliği kalıyor.

Bugün bütün gün yaptığım çalışmalardan ve yapmaya çalıştığım empatiden (eksiğiyle-fazlasıyla) çıkardığım sonuçlar bunlardır.

Tekrar başımız sağ, Mehmetçiklerimiz ruhları şad, mekanları cennet olsun.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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