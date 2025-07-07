Askerler Metan Gazından Nasıl Zehirlendi? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar Perde Arkasını Anlattı
Türkiye güne acı haberle uyandı. Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan asker sayısı 12'ye yükseldi. Peki, askerler neden zehirlendi? Askerler metan gazından nasıl zehirlendi? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak olayın perde arkasını anlattı.
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Irak’ın kuzeyinde bir mağarada arama tarama yapan 19 askerden 12'si metan gazından etkilenerek şehit oldu.
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Askerler neden zehirlendi? Metan gazı mağarada nasıl oluştu?
Askerler metan gazından nasıl zehirlendi?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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