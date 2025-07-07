onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Metan Gazından Etkilenerek Şehit Olan Asker Sayısı 12'ye Yükseldi!

Metan Gazından Etkilenerek Şehit Olan Asker Sayısı 12'ye Yükseldi!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.07.2025 - 11:08

Irak'ın kuzeyinde bir mağarada yapılan arama tarama faaliyeti sırasında 19 asker metan gazına maruz kaldı. Metan gazından etkilenerek şehit olan asker sayısı 12'ye açıktı. Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şehit sayısı 12'ye yükseldi!

Şehit sayısı 12'ye yükseldi!

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada 19 asker arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilendi. Metan gazından etkilenerek şehit olan asker sayısı 12’ye çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı şu açıklamayı yaptı:

'6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen dört kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı on ikiye yükselmiştir.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK komuta kademesi ile birlikte inceleme, denetlemelerde bulunmak ve şehitlerimizin uğurlama törenlerine katılmak üzere bölgeye gitmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, etkilenenlere de acil şifalar dileriz.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
47
31
2
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın