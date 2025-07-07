Metan Gazı Nedir, Kokar mı? Metan Gazı Zehirler mi, Nasıl Zehirler?

Metan gazı (CH₄), yanıcı bir gazdır. Doğal gazın ana bileşenidir ve enerji üretiminde yaygın olarak kullanılır. Atmosferde sera gazı etkisi yaratan gazlardan biridir; karbondioksite göre daha kısa ömürlü olsa da, ısıyı tutma potansiyeli çok daha yüksektir. Bu nedenle önemli bir yakıttır ve bazı farklı alanlarda kullanımı yaygındır. Karbon dioksitten yaklaşık 25 kat daha güçlüdür. Ayrıca çöplerdeki metandan yakıt elde edilebilir.

Metan Gazı Kokar mı?

Metan gazı kokmaz. Metan, renksiz ve kokusuzdur.