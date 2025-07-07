Metan Gazı Nedir, Kokar mı? Metan Gazı Zehirler mi, Nasıl Zehirler?
Metan gazı, kimyasal formülü CH4 (Karbon ve 4 Hidrojen atomu) olan bir gazdır. Metan, renksiz, kokusuz ve yanıcıdır. Doğalgazın bir bileşeni olan metan, aslında dünya için önemli bir yakıttır. Fakat metan, kimi zaman zehirli bir gaza dönüşür. Doğrudan solunduğunda zehirli olmayan metan, kapalı alanlarda yüksek miktarda biriktiğinde ise zehirli bir gaza dönüşür.
Peki metan gazı zehirlenme belirtileri nelerdir?
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Metan Gazı Nedir?
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Metan Gazı Nasıl Oluşur?
Metan Gazı Zehirler mi, Nasıl Zehirler?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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