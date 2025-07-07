Şehit Düşen Sözleşmeli Er Celattin Uyanık’ın Mağara Önünde ve Kur’an Okurkenki Görüntüleri Ortaya Çıktı
Türkiye, metan gazı nedeniyle şehit düşen 12 askerine ağlıyor. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 2022 yılında şehit düşen P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt’un naaşını arayan askerler girdikleri mağarada metan gazına maruz kalmıştı.
Metan gazı nedeniyle şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık’ın mart ayında mağaraya girmeden önce çekilmiş görüntüleri ve Kur’an-ı Kerim okuduğu anlar sosyal medyada gündem oldu.
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Girdikleri mağarada metan gazı nedeniyle şehit düşen askerlerden olan Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık’ın görüntüleri görenleri üzdü.
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O anlar 👇
24 yaşında şehit düşen Celattin Uyanık’ın Kur’an-ı Kerim okuduğu onlar da sosyal medyada da çok konuşuldu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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