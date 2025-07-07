Şehit Düşen Sözleşmeli Er Celattin Uyanık’ın Mağara Önünde ve Kur’an Okurkenki Görüntüleri Ortaya Çıktı

Olayın yaşandığı mağaranın önünde mart ayından çekildiğini iddia edilen görüntülerde Şehit Celattin Uyanık’ın, gönüllü olarak mağaraya girdiğini söylediği yer aldı.

Şehit Uyanık ayrıca “Olur da bana bir şey olursa Türk Silahlı Kevvetleri’nde bulunan tüm sözleşmeli erlere yardımcı olun” ifadelerini kullanmış.