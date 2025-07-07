"Kanlı 1923 Darbesi" Sözüyle Tepki Çeken Ahmet Hamdi Çamlı Hakkında İddia: "Bu Türk Lafından Tiksiniyorum"

Eski AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın yaptığı paylaşımda “Kanlı 1923 Darbesi” sözleri büyük tepki çekmişti. Bir dönem “Yeliz” ismiyle sahte hesaplardan paylaşımlar yaptığı da ortaya çıkan Ahmet Hamdi Çamlı tüm tepkilere rağmen paylaşımını değiştirmeden sosyal medya platformlarında reklam vermişti.

Geçtiğimiz günlerde partiden ihraç edilen eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, kendisinin ve milletvekillerinin de bulunduğu bir toplantıda Ahmet Hamdi Çamlı’nın “Bu Türk lafından tiksiniyorum” dediğini iddia etti.