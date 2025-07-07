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"Kanlı 1923 Darbesi" Sözüyle Tepki Çeken Ahmet Hamdi Çamlı Hakkında İddia: "Bu Türk Lafından Tiksiniyorum"

"Kanlı 1923 Darbesi" Sözüyle Tepki Çeken Ahmet Hamdi Çamlı Hakkında İddia: "Bu Türk Lafından Tiksiniyorum"

Ahmet Hamdi Çamlı
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.07.2025 - 17:59

Eski AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın yaptığı paylaşımda “Kanlı 1923 Darbesi” sözleri büyük tepki çekmişti. Bir dönem “Yeliz” ismiyle sahte hesaplardan paylaşımlar yaptığı da ortaya çıkan Ahmet Hamdi Çamlı tüm tepkilere rağmen paylaşımını değiştirmeden sosyal medya platformlarında reklam vermişti.

Geçtiğimiz günlerde partiden ihraç edilen eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, kendisinin ve milletvekillerinin de bulunduğu bir toplantıda Ahmet Hamdi Çamlı’nın “Bu Türk lafından tiksiniyorum” dediğini iddia etti.

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Eski AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’ya tepkiler dinmiyor.

Eski AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’ya tepkiler dinmiyor.

Cumhuriyetin ilanını “Kanlı 1923 Darbesi” olarak niteleyen Ahmet Hamdi Çamlı ile ilgili bir yeni iddia daha ortaya atıldı. 

İddianın sahibi ise Ekrem İmamoğlu soruşturmasını eleştirdiği için AKP’den ihraç edilen eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık.

“Milletvekillerinin ve bakanın önünde ‘Bu Türk lafından tiksiniyorum” dedi.

“Milletvekillerinin ve bakanın önünde ‘Bu Türk lafından tiksiniyorum” dedi.

İddiaya göre 2018 yılında düzenlenen ve 50 AKP milletvekili ve bakan Bekir Bozdağ’ın bulunduğu bir toplantıda söz alan Ahmet Hamdi Çamlı, “Bu Türk lafından tiksiniyorum” demiş.

Kocabıyık, Çamlı’nın daha ağır laflar söylediğini de ifade etti. 

Tüm salonda kendisinin ve Haluk ipek ile Şahin Tin’in Ahmet Hamdi Çamlı’nın sözlerine tepki gösterdiğini söyleyen Kocabıyık, salonda bulunan diğer AKP’lilerin ise bir şey demediğini söyledi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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