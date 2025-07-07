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Aslanla Boğuşan Süleyman Kır Olay Anını Anlattı: "At Kadar Vardı"

Aslanla Boğuşan Süleyman Kır Olay Anını Anlattı: "At Kadar Vardı"

Antalya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.07.2025 - 17:23

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan havyan parkından kaçan aslan eşiyle birlikte tarlasında bulunan çiftçi Süleyman Kır’a saldırmış ve Kır ağır yaralanmıştı. Sonrasında kaçan aslan öldürülmüştü.

Hastanede tedavisi süren Süleyman Kır, “at kadar vardı” dediği aslanla yaşadığı boğuşma anını anlattı.

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Antalya’da yaşanan aslan saldırısı dünün en çok konuşulan konularından olmuştu.

Antalya’da yaşanan aslan saldırısı dünün en çok konuşulan konularından olmuştu.

Zeus isimli erkek aslan kafesinden kaçmış, durumun yetkililere haber verilmesi üzerine bölgede arama çalışması başlatılmıştı. Bu esnada aslan Zeus, kaçtığı parka 800 metre mesafedeki bir fıstık bahçesinde uyumakta olan Süleyman Kır isimli çiftçiye saldırmıştı. 

Aslan'ın saldırısı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kır, önce Manavgat Devlet Hastanesine, ardından da Akdeniz Üniversitesi'ne kaldırıldı.

“Can havliyle boğazına sarıldım”

“Can havliyle boğazına sarıldım”

Hastanede tedavisi süren çiftçi Süleyman Kır yaşananları anlatı;

“Sabaha karşı sivrisinek, haşereler vardı. Üzerimize battaniyeyi çektik. Hanım ‘Süleyman ayağımın ucuna bir şey değdi bir bak' dedi. Kafamı battaniyeden bir kaldırdım, kaldırmamla birlikte üzerime çöktü. Boğuştuk. Isırıyordu. Can havliyle ben de boğazına sarıldım. Etrafa bağırdım, hayvan boynundan tutunca 10 metre ileri gitti. Boynunu sıkmasam o beni gırtlaklayacaktı.”

Süleyman Kır'ın açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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