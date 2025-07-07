Aslanla Boğuşan Süleyman Kır Olay Anını Anlattı: "At Kadar Vardı"

Hastanede tedavisi süren çiftçi Süleyman Kır yaşananları anlatı;

“Sabaha karşı sivrisinek, haşereler vardı. Üzerimize battaniyeyi çektik. Hanım ‘Süleyman ayağımın ucuna bir şey değdi bir bak' dedi. Kafamı battaniyeden bir kaldırdım, kaldırmamla birlikte üzerime çöktü. Boğuştuk. Isırıyordu. Can havliyle ben de boğazına sarıldım. Etrafa bağırdım, hayvan boynundan tutunca 10 metre ileri gitti. Boynunu sıkmasam o beni gırtlaklayacaktı.”