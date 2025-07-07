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Haluk Levent Söyledi, MHP’li İzzet Ulvi Yönter Paylaştı “Biz Tükendik”

Haluk Levent Söyledi, MHP’li İzzet Ulvi Yönter Paylaştı “Biz Tükendik”

Haluk Levent
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.07.2025 - 21:51

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter sosyal medya hesabından bir mekanda Haluk Levent’in söylediği şarkıyı paylaştı. 

Yönter, şarkının sözlerini Bora Ülker’in yazdığını söylerken, hem Haluk Levent’e hem de Bora Ülker’e teşekkür etti.

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MHP’nin önde gelen isimlerinden İzzet Ulvi Yönter’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.

MHP’nin önde gelen isimlerinden İzzet Ulvi Yönter’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.

Paylaşılan videoda, şarkıcı Haluk Levent’in elinde gitarı ile Bara Ülker’in yazdığı şarkıyı seslendirmesi yer aldı. 

Yönter, “Söz yazarı Bora Ülker gardaşım, seslendiren Haluk Levent arkadaşımız; hepsine gönül dolusu teşekkür ve tebriklerimi iletiyorum…” açıklamasıyla videoyu paylaştı.

MHP’li İzzet Ulvi Yönter’in paylaştığı video 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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