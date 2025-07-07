Haluk Levent Söyledi, MHP’li İzzet Ulvi Yönter Paylaştı “Biz Tükendik”
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter sosyal medya hesabından bir mekanda Haluk Levent’in söylediği şarkıyı paylaştı.
Yönter, şarkının sözlerini Bora Ülker’in yazdığını söylerken, hem Haluk Levent’e hem de Bora Ülker’e teşekkür etti.
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MHP’nin önde gelen isimlerinden İzzet Ulvi Yönter’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.
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MHP’li İzzet Ulvi Yönter’in paylaştığı video 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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