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AFAD Açıkladı: Akdeniz’de Muğla Datça Açıklarında 5.0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

AFAD Açıkladı: Akdeniz’de Muğla Datça Açıklarında 5.0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.07.2025 - 21:02

AFAD, Akdeniz’de Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Girit Adası’nın doğusunda olan deprem Muğla Datça’da da hissedildi.

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AFAD, Akdeniz’de meydana gelen deprem ile ilgili açıklamada bulundu.

AFAD, Akdeniz’de meydana gelen deprem ile ilgili açıklamada bulundu.

Akdeniz’de Muğla açıklarında yaşanan 5.0 büyüklüğündeki deprem, saat 20.46’da ve yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD'ın paylaşımı

AFAD'ın paylaşımı
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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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