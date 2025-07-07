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Tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Görevden Uzaklaştırıldı

Tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Görevden Uzaklaştırıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.07.2025 - 20:32 Son Güncelleme: 07.07.2025 - 20:40

İçişleri Bakanlığı, rüşvet suçlamasıyla tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

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CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek vasıtasıyla iş insanı Yusuf Yadoğlu’ndan iki ayrı olayda rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Muhittin Böcek savcılıkta verdiği ifadede tüm suçlamaları reddetmiş ve “Bir ev için kimseye minnet edecek durumda değilim” demişti.

Muhittin Böcek’in ifadesi 👇

İçişleri Bakanlığı, Muhittin Böcek’in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. 👇

İçişleri Bakanlığı, Muhittin Böcek’in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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