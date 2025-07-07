Özgür Özel'den Önemli Açıklamalar: “Görüntüler Gerçekse Allah Onun Cezasını Versin”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV’de katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Özel, CHP’li Manavgat Belediyesi’nde yaşanan rüşvet olayı ile ilgili, “Bizim raporlarımıza göre işler iç acısı değil. Eğer o görüntü doğruysa rüşvet alan kişinin Allah bin kere cezasını versin.” dedi.

Özel ayırca Ekrem İmamoğlu’nun CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu yeniledi ve sonuna kadar arkasında duracaklarını ifade etti.

CHP lideri, gözaltına işlemleri süren Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar için de önemli açıklamalarda bulundu.