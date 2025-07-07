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Özgür Özel'den Önemli Açıklamalar: “Görüntüler Gerçekse Allah Onun Cezasını Versin”

Özgür Özel'den Önemli Açıklamalar: “Görüntüler Gerçekse Allah Onun Cezasını Versin”

Özgür Özel
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.07.2025 - 22:47

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV’de katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Özel, CHP’li Manavgat Belediyesi’nde yaşanan rüşvet olayı ile ilgili, “Bizim raporlarımıza göre işler iç acısı değil. Eğer o görüntü doğruysa rüşvet alan kişinin Allah bin kere cezasını versin.” dedi.

Özel ayırca Ekrem İmamoğlu’nun CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu yeniledi ve sonuna kadar arkasında duracaklarını ifade etti. 

CHP lideri, gözaltına işlemleri süren Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar için de önemli açıklamalarda bulundu.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manavgat Belediyesi’ndeki rüşvet iddiaları ile ilgili “hiç iç acıcı bilgiler gelmiyor” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manavgat Belediyesi’ndeki rüşvet iddiaları ile ilgili “hiç iç acıcı bilgiler gelmiyor” dedi.

Özel, “İki kişiyi görevlendirdim. Elde ettiğimiz bilgilere göre durum iç açıcı değil. Para alma iddiası var gibi duruyor. Böyle olduysa mahkemeyi beklemeden ilgisi kim varsa gerekeni ilk biz yapacağız. Yolsuzluk varsa biz gerekeni yapmadan nasıl seçmenin karşısına çıkacağız? Tabi ki gerekeni neyse onu ilk biz yapacağız. Biz iktidar gibi değiliz yanlış varsa karşısında olacağız. Bir tane çürük elma da tüm sepeti çürütemez. İlgisi kim varsa kesinleşirse CHP olarak ilk biz yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Tutdere ile Zeydan Karalar neden gözaltına alındı?

Abdurrahman Tutdere ile Zeydan Karalar neden gözaltına alındı?

Özgür Özel, gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar için de açıklamalarda bulundu;

“Abdurrahman, iftiracı ile çalışmıyor. AKP döneminden hakedişi kalmış. İftiracı, hakedişi alabilmek için 24 bin TL rüşvet istediler ve bir lokantanın faturasını öde dediler diyor. Parayı verdiğini ispatlayamıyor, bahsedilen lokantanın da depremzedelere yemek çıkardığı değerlendiriliyor.

“Adana Büyükşehir değil, bir önceki dönem değil, Seyhan'da kendi dönemi değil, Seyhan'daki AKP döneminde bu adam iş almış, hakedişini ödememişler. İftiracı, rüşvet verdim, ödememi aldım diyor. Aldığı ödeme 1 kere. Bir beklentisi olsa, bu adamla çalışmaya devam eder. Zeydan Karalar bu adamla çalışmıyor.'

“Her şey beklenir”

“Her şey beklenir”

Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM’de komisyonlara gönderilen yazı ile ilgili ise şunları söyledi; 

“Dokunulmazlığımı kaldırabilirler. Her şey beklenir. Bunu göze alırlarsa, bedeline de katlanırlar. Elbette bir maliyeti olur. Ama pek çok maliyete katlanıyorlar, buna da katlanmayı göze alırlar.'

Ayrıca Özgür Özel, AKP’ye erken seçim çağrısını da yeniledi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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