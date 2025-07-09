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Ekrem İmamoğlu Duruşmalarının TRT’de Canlı Yayınlanması Konusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan da Destek Verdi

Ekrem İmamoğlu Duruşmalarının TRT’de Canlı Yayınlanması Konusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan da Destek Verdi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.07.2025 - 14:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP Grup Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ekrem İmamoğlu ve CHP'li belediyelere yönelik dava duruşmalarının TRT'de yayınlanması önerisine olumlu yaklaştı.

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AKP Grup Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şu şekilde:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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