Devlet Bahçeli’den CHP'nin “Duruşmalar TRT’den Yayınlansın” Talebine Yeşil Işık
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı açıklamalarda CHP’nin “mahkemeler TRT’de canlı yayınlansın” talebine yeşil ışık yaparak “Özgür Özel duruşmaların TV’den canlı yayınlanmasını talep etmişti. O halde biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilmesini temenni ediyoruz. Türk milleti gerçekleri görsün” dedi.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları 👇
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e 'sokak' cevabı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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