Devlet Bahçeli’den CHP'nin “Duruşmalar TRT’den Yayınlansın” Talebine Yeşil Işık

Devlet Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları:

(CHP genel başkanı Özgür Özel’in açıklamaları hakkında:) “Sokakta hayal kurabilirsin, haydi buyur sokak sokak gez de görelim boyunun ölçüsünü alalım. Bu sokak merakı seni suça sevk ederse karşında Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletini bulursun. Hayırdır Özgür Bey darbe mi düşünüyorsun? CHP, Türkiye partisi olma yolundan çıkmıştır.'

“PKK'nın silah bırakması artık sadece bir zaman meselesidir. Bizi tanımayanların bir zamanlar içimize sızıp kapalı devre faaliyet içinde olanların bugün bize ne Türklük ne ülkücülük hakkında ahkam kesmeyeceğini ifade etmek isterim. Herkes baksın işine çevirsin dümenlerini oynasınlar kağıttan kaplan yöntemlerini. Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası haline gelmiştir. Devletin başı Terörsüz Türkiye'yi gerçekleştirmekle mükelleftir.'

“CHP'li belediyeler rüşvet batağına saplandı. Uzun süredir dile getirdiğimiz temiz siyaset ertelenemez mükellefiyettir. Siyaset alanının aklanmaya ihtiyacı var. Mahalli yönetimlerde emanet ziyan edilmiş, milletin irade ve güveni hiçe sayılmıştır. CHP yönetimi altında bulunan belediyelerin yolsuzluk ve rüşvet batağına saplanması demokrasi nimetinin ve millet emanetinin göz göre göre çeteleşmiş bir zihniyet eliyle çiğnenmesi bu partiyi neredeyse organize suç şebekesine çevirmiştir. Gayri ahlaki ve gayri hukuki ilişkiler teker teker deşifre edilmelidir. Adana ve Adıyaman belediye başkanları yolsuzluk soruşturması ile yakayı ele vermiştir. İSKİ skandalının kat kat büyüğü mevcut CHP yönetimini sarıp sarmalamıştır. Emanete sahip çıkmayanlar erdemden bahsetmemelidir. CHP ağaca su vermişse kaygı ve korku duymasına gerek yoktur ancak dikene su vermişse bunun bedelini sonuna kadar ödemelidir. Çalan, çırpan, milletin kesesini, devletin kasasını boşaltan zihniyetlerin adalet ve hukuk sözleri neyse, suya yazılan yazı odur.”

“Hukuka güvenmeyenlerin orman hukukuna özenmeleri, laçka imalarla, tehlikeli ifadelerle iç barış ve huzur ortamını yıkmanın hesabını yapmaları bir şuursuzluk alameti, bir suçluluk psikolojisidir. İddianameler süratle hazırlanmalıdır. Yargı süreçlerinin uzaması sakıncalıdır.”