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Devlet Bahçeli’den CHP'nin “Duruşmalar TRT’den Yayınlansın” Talebine Yeşil Işık

Devlet Bahçeli’den CHP'nin “Duruşmalar TRT’den Yayınlansın” Talebine Yeşil Işık

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.07.2025 - 10:54 Son Güncelleme: 08.07.2025 - 11:33

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı açıklamalarda CHP’nin “mahkemeler TRT’de canlı yayınlansın” talebine yeşil ışık yaparak “Özgür Özel duruşmaların TV’den canlı yayınlanmasını talep etmişti. O halde biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilmesini temenni ediyoruz. Türk milleti gerçekleri görsün” dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları 👇

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları: 

(CHP genel başkanı Özgür Özel’in açıklamaları hakkında:) “Sokakta hayal kurabilirsin, haydi buyur sokak sokak gez de görelim boyunun ölçüsünü alalım. Bu sokak merakı seni suça sevk ederse karşında Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletini bulursun. Hayırdır Özgür Bey darbe mi düşünüyorsun? CHP, Türkiye partisi olma yolundan çıkmıştır.'

“PKK'nın silah bırakması artık sadece bir zaman meselesidir. Bizi tanımayanların bir zamanlar içimize sızıp kapalı devre faaliyet içinde olanların bugün bize ne Türklük ne ülkücülük hakkında ahkam kesmeyeceğini ifade etmek isterim. Herkes baksın işine çevirsin dümenlerini oynasınlar kağıttan kaplan yöntemlerini. Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası haline gelmiştir. Devletin başı Terörsüz Türkiye'yi gerçekleştirmekle mükelleftir.'

“CHP'li belediyeler rüşvet batağına saplandı. Uzun süredir dile getirdiğimiz temiz siyaset ertelenemez mükellefiyettir. Siyaset alanının aklanmaya ihtiyacı var. Mahalli yönetimlerde emanet ziyan edilmiş, milletin irade ve güveni hiçe sayılmıştır. CHP yönetimi altında bulunan belediyelerin yolsuzluk ve rüşvet batağına saplanması demokrasi nimetinin ve millet emanetinin göz göre göre çeteleşmiş bir zihniyet eliyle çiğnenmesi bu partiyi neredeyse organize suç şebekesine çevirmiştir. Gayri ahlaki ve gayri hukuki ilişkiler teker teker deşifre edilmelidir. Adana ve Adıyaman belediye başkanları yolsuzluk soruşturması ile yakayı ele vermiştir. İSKİ skandalının kat kat büyüğü mevcut CHP yönetimini sarıp sarmalamıştır. Emanete sahip çıkmayanlar erdemden bahsetmemelidir. CHP ağaca su vermişse kaygı ve korku duymasına gerek yoktur ancak dikene su vermişse bunun bedelini sonuna kadar ödemelidir. Çalan, çırpan, milletin kesesini, devletin kasasını boşaltan zihniyetlerin adalet ve hukuk sözleri neyse, suya yazılan yazı odur.”

“Hukuka güvenmeyenlerin orman hukukuna özenmeleri, laçka imalarla, tehlikeli ifadelerle iç barış ve huzur ortamını yıkmanın hesabını yapmaları bir şuursuzluk alameti, bir suçluluk psikolojisidir. İddianameler süratle hazırlanmalıdır. Yargı süreçlerinin uzaması sakıncalıdır.”

Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e 'sokak' cevabı:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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