Cumhurbaşkanı Erdoğan ’Son Seçimim’ Dedi, Bekir Bozdağ Yeniden Adaylığının Yolunu Açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ’Son Seçimim’ Dedi, Bekir Bozdağ Yeniden Adaylığının Yolunu Açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '31 Mart yasanın verdiği yetkiyle son seçimim' sözleriyle ilgili açıklama yapan Bekir Bozdağ 'TBMM, seçimlerin yenilenmesine karar verirse üçüncü kez aday olabilir' dedi.
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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, genel seçimlerin erkene alınması halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olabileceğini savundu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bekir Bozdağ, "Bu seçim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi son seçimidir. Zira Anayasa'ya göre, Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir" ifadelerini kullandı.
"Ancak yine Anayasa’ya göre, 'Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.'(Anayasa,116/3)" diyen Bozdağ, şöyle devam etti:
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