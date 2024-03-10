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Cumhurbaşkanı Erdoğan ’Son Seçimim’ Dedi, Bekir Bozdağ Yeniden Adaylığının Yolunu Açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ’Son Seçimim’ Dedi, Bekir Bozdağ Yeniden Adaylığının Yolunu Açtı

Recep Tayyip Erdoğan Bekir Bozdağ
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
10.03.2024 - 08:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '31 Mart yasanın verdiği yetkiyle son seçimim' sözleriyle ilgili açıklama yapan Bekir Bozdağ 'TBMM, seçimlerin yenilenmesine karar verirse üçüncü kez aday olabilir' dedi.

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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, genel seçimlerin erkene alınması halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olabileceğini savundu.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, genel seçimlerin erkene alınması halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olabileceğini savundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bekir Bozdağ, "Bu seçim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi son seçimidir. Zira Anayasa'ya göre, Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bekir Bozdağ, "Bu seçim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi son seçimidir. Zira Anayasa'ya göre, Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir" ifadelerini kullandı.

"Ancak yine Anayasa’ya göre, 'Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.'(Anayasa,116/3)" diyen Bozdağ, şöyle devam etti:

"Ancak yine Anayasa’ya göre, 'Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.'(Anayasa,116/3)" diyen Bozdağ, şöyle devam etti:

"Anayasa’nın bu hükmüne göre TBMM tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü defa Cumhurbaşkanı Adayı olması anayasal hakkıdır. Yarınlar ne getirir, bilinmez. Belki de vakti gelince TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak, Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir. Yarın ola, hayr ola. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler…"

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