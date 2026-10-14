"Aptallık Etme, Sen Elit İpekli'sin": Tuzlu Kahve Fragmanında Aşk-ı Memnu Göndermesi

Aşk-ı Memnu, 2008-2010 yılları arasında ekranlara gelen ve Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan dizileri arasına giren bir yapımdı. Nebahat Çehre'nin hayat verdiği Firdevs Yöreoğlu ise dizinin hafızalara kazınan karakterlerinden biri oldu.

Firdevs Hanım'ın en bilinen sözlerinden biri, kızı Bihter'e soyadını hatırlattığı o replikti. Bihter'in Adnan Ziyagil'le evlendikten sonra taşıdığı soyadı, Firdevs'in gözünde bir statü meselesiydi. 'Sen Bihter Ziyagil'sin, aptallık etme!' cümlesi de bu yüzden yıllardır karakterin en akılda kalan sözleri arasında anılıyor.

Tuzlu Kahve, aynı cümleyi bu kez Feryal İpekli'nin ağzından ve Elit İpekli için kurdu. Üstelik sahnede yine bir anne, yine bir kız var.