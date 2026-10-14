"Aptallık Etme, Sen Elit İpekli'sin": Tuzlu Kahve Fragmanında Aşk-ı Memnu Göndermesi
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Tuzlu Kahve'nin 8. bölüm fragmanında Aşk-ı Memnu rüzgarı esti! Dizide Feryal İpekli'yi canlandıran Nebahat Çehre, kızı Elit'e 'Aptallık etme, sen Elit İpekli'sin!' diye seslendi. Bu tek cümle, Aşk-ı Memnu'yu izleyenlerin aklına anında Firdevs Yöreoğlu'nu getirdi.
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Firdevs Yöreoğlu'nun kızı Bihter'e söylediği o söz, bu kez Tuzlu Kahve'de Elit İpekli için kuruldu.
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Doktorlar'dan Kavak Yelleri'ne uzanan Tuzlu Kahve göndermelerinde sıra yine Aşk-ı Memnu'ya geldi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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