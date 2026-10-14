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"Aptallık Etme, Sen Elit İpekli'sin": Tuzlu Kahve Fragmanında Aşk-ı Memnu Göndermesi

"Aptallık Etme, Sen Elit İpekli'sin": Tuzlu Kahve Fragmanında Aşk-ı Memnu Göndermesi

Star tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 16:46
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Tuzlu Kahve'nin 8. bölüm fragmanında Aşk-ı Memnu rüzgarı esti! Dizide Feryal İpekli'yi canlandıran Nebahat Çehre, kızı Elit'e 'Aptallık etme, sen Elit İpekli'sin!' diye seslendi. Bu tek cümle, Aşk-ı Memnu'yu izleyenlerin aklına anında Firdevs Yöreoğlu'nu getirdi.

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Firdevs Yöreoğlu'nun kızı Bihter'e söylediği o söz, bu kez Tuzlu Kahve'de Elit İpekli için kuruldu.

Firdevs Yöreoğlu'nun kızı Bihter'e söylediği o söz, bu kez Tuzlu Kahve'de Elit İpekli için kuruldu.

Aşk-ı Memnu, 2008-2010 yılları arasında ekranlara gelen ve Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan dizileri arasına giren bir yapımdı. Nebahat Çehre'nin hayat verdiği Firdevs Yöreoğlu ise dizinin hafızalara kazınan karakterlerinden biri oldu.

Firdevs Hanım'ın en bilinen sözlerinden biri, kızı Bihter'e soyadını hatırlattığı o replikti. Bihter'in Adnan Ziyagil'le evlendikten sonra taşıdığı soyadı, Firdevs'in gözünde bir statü meselesiydi. 'Sen Bihter Ziyagil'sin, aptallık etme!' cümlesi de bu yüzden yıllardır karakterin en akılda kalan sözleri arasında anılıyor.

Tuzlu Kahve, aynı cümleyi bu kez Feryal İpekli'nin ağzından ve Elit İpekli için kurdu. Üstelik sahnede yine bir anne, yine bir kız var.

Doktorlar'dan Kavak Yelleri'ne uzanan Tuzlu Kahve göndermelerinde sıra yine Aşk-ı Memnu'ya geldi.

Doktorlar'dan Kavak Yelleri'ne uzanan Tuzlu Kahve göndermelerinde sıra yine Aşk-ı Memnu'ya geldi.

Star TV'de Salı akşamları yayınlanan Tuzlu Kahve, ilk bölümünden bu yana eski dizilere yaptığı göndermelerle dikkat çekiyor. Doktorlar, Leyla ile Mecnun, Acemi Cadı, Kavak Yelleri ve Kuzey Güney'in ardından Aşk-ı Memnu da listede çoktan yerini almıştı.

Nebahat Çehre, daha önce de Firdevs Yöreoğlu'nun kurşun döktürme sahnesini Tuzlu Kahve'de yeniden canlandırmıştı. Bu kez ise gönderme bir sahneyle değil, doğrudan bir replikle geldi.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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