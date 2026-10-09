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Çocukluk Oyununu Dünya Şampiyonasına Çevirdiler: Taş Sektirmek İçin Yarışıyorlar

Çocukluk Oyununu Dünya Şampiyonasına Çevirdiler: Taş Sektirmek İçin Yarışıyorlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 23:29
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İskoçya'daki Easdale Adası'nda her yıl taş sektirme için dünya şampiyonası düzenleniyor. Yarışmacılar, suyla dolu eski bir taş ocağında üç atış hakkıyla taşlarını suyun üzerinde en uzağa ulaştırmaya çalışıyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Şampiyonayı 1983'te Albert Baker başlattı, 1997'de ada topluluğu yeniden canlandırdı

Şampiyonayı 1983'te Albert Baker başlattı, 1997'de ada topluluğu yeniden canlandırdı

Easdale, İç Hebridler'in kalıcı olarak yaşanan en küçük adası. 18. ve 19. yüzyıllarda İskoçya'nın arduvaz üretiminin merkezlerinden biriydi. 1881'de birçok ocağı su bastı ve sektör 20. yüzyılın başında geriledi.

Yarışma, terk edilmiş ocaklardan suyla dolu birinde yapılıyor. Organizatörler ocağı korunaklı ve sakin sular sunan bir alan olarak tanıtıyor.

İlk şampiyonayı 1983'te adanın eski sakinlerinden Albert Baker başlattı. Şampiyona bir süre yapılmadı ve 1997'de ada topluluğunu geliştirme grubu Eilean Eisdeal yeniden başlattı. Bugün adadaki yerel girişimlere kaynak sağlayan yıllık bir bağış etkinliği olarak sürüyor.

Taş yalnızca Easdale arduvazından seçiliyor, her yarışmacı üç atış yapıyor

Taş yalnızca Easdale arduvazından seçiliyor, her yarışmacı üç atış yapıyor

Atışta kullanılan taşın doğal olarak oluşmuş Easdale arduvazı olması gerekiyor. En geniş yerinde 7,6 santimetreyi geçen taş kabul edilmiyor.

Her yarışmacı bir oturumda üç atış yapıyor. Atışın geçerli sayılması için taşın suda en az iki kez sekmesi gerekiyor. Mesafe, taşın battığı noktaya kadar ölçülüyor ve en uzun geçerli atış kazanıyor.

Koşarak hızlanmak yasak, atışta iki ayak da platformda kalıyor. Atış hakemi geçerli atışta yeşil, geçersiz atışta kırmızı disk gösteriyor ve kararı kesin. Platformdan 63 metre uzaktaki arka duvara ulaşan atış 63 metre sayılıyor.

Her yaş grubuna ayrı kategori var, 2026 şampiyonluğunu Liam Knight kazandı

Her yaş grubuna ayrı kategori var, 2026 şampiyonluğunu Liam Knight kazandı

Yarışmada 16 yaş ve üzeri yetişkinler, 10-15 yaş arası gençler ve 9 yaş ve altı çocuklar ayrı kategorilerde yarışıyor. 60 yaş ve üzeri için Old Tosser kategorisi var. Her yaş grubunda kadın ve açık sıralama ayrı tutuluyor, takımlar en fazla 4 kişiden oluşuyor. Adanın kendi sakinleri için de Bertie adlı ayrı bir ödül veriliyor.

Her yıl yüzlerce kişi katılıyor, yarışmacılar 25'ten fazla ülkeden geliyor. Etkinliği 1.500'den fazla seyirci izliyor.

2026 şampiyonası 5 Eylül'de yapıldı. Genel sıralamanın belirlendiği Donald Melville Açık kategorisinde Liam Knight arka duvara ulaşan atışla birinci oldu. Kadınlarda Abbey McDonald 32 metreyle, 10-15 yaş açık kategorisinde Isaac Dickinson 50 metreyle kazandı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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