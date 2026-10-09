Çocukluk Oyununu Dünya Şampiyonasına Çevirdiler: Taş Sektirmek İçin Yarışıyorlar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şampiyonayı 1983'te Albert Baker başlattı, 1997'de ada topluluğu yeniden canlandırdı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taş yalnızca Easdale arduvazından seçiliyor, her yarışmacı üç atış yapıyor
Her yaş grubuna ayrı kategori var, 2026 şampiyonluğunu Liam Knight kazandı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın