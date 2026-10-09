Çocukluk Oyununu Dünya Şampiyonasına Çevirdiler: Taş Sektirmek İçin Yarışıyorlar

Atışta kullanılan taşın doğal olarak oluşmuş Easdale arduvazı olması gerekiyor. En geniş yerinde 7,6 santimetreyi geçen taş kabul edilmiyor.

Her yarışmacı bir oturumda üç atış yapıyor. Atışın geçerli sayılması için taşın suda en az iki kez sekmesi gerekiyor. Mesafe, taşın battığı noktaya kadar ölçülüyor ve en uzun geçerli atış kazanıyor.

Koşarak hızlanmak yasak, atışta iki ayak da platformda kalıyor. Atış hakemi geçerli atışta yeşil, geçersiz atışta kırmızı disk gösteriyor ve kararı kesin. Platformdan 63 metre uzaktaki arka duvara ulaşan atış 63 metre sayılıyor.