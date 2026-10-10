498 Günde 195 Ülke Gezdi: Her Yerde Aynı Soruyu Sordu

Zervos 35 yaşında, Amerikalı ve Yunanistan vatandaşlığı da var. Eski bir film yönetmeni, pandemi döneminde depresyon yaşadı. Aynı duyguları başka insanların da yaşadığını fark etti ve mutluluğu dünya çapında sorgulamak istedi.

Her ülkede tanıştığı insanlara hayatlarının en mutlu anısını sordu. Anlatılanlar arasında kedilerine sarılmak, yeni evlerinin anahtarını almak ve annelerini uzun süre sonra görmek vardı. Kameranın karşısında gülümseyen ve gözleri dolan insanların videoları, Project Kosmos adlı projenin merkezinde yer aldı.

Hazırlık yaklaşık bir buçuk yıl sürdü. Zervos, fikrinin hayata geçmeyeceğinden çekindiği için planın bir kısmını arkadaşlarından ve ailesinden gizledi. Sponsorlara ve önceki rekor sahiplerine ulaşınca olumlu yanıt aldı.