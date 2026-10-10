498 Günde 195 Ülke Gezdi: Her Yerde Aynı Soruyu Sordu
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Pandemide yaşadığı depresyon Zervos'u dünya turuna çıkardı
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Rota Afrika'dan başlayıp Orta Doğu ve Asya'dan geçerek adalara uzandı
Güney Amerika ve Karayipler'den geçen tur 30 Mayıs 2025'te Detroit'te bitti
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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