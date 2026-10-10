article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
498 Günde 195 Ülke Gezdi: Her Yerde Aynı Soruyu Sordu

498 Günde 195 Ülke Gezdi: Her Yerde Aynı Soruyu Sordu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 15:07
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Amerikalı Michael Zervos, 17 Ocak 2024'te başlayıp 30 Mayıs 2025'te biten turda 195 ülkeyi 498 günde gezdi. Gittiği her ülkede insanlara hayatlarının en mutlu anısını sordu.

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pandemide yaşadığı depresyon Zervos'u dünya turuna çıkardı

Pandemide yaşadığı depresyon Zervos'u dünya turuna çıkardı

Zervos 35 yaşında, Amerikalı ve Yunanistan vatandaşlığı da var. Eski bir film yönetmeni, pandemi döneminde depresyon yaşadı. Aynı duyguları başka insanların da yaşadığını fark etti ve mutluluğu dünya çapında sorgulamak istedi.

Her ülkede tanıştığı insanlara hayatlarının en mutlu anısını sordu. Anlatılanlar arasında kedilerine sarılmak, yeni evlerinin anahtarını almak ve annelerini uzun süre sonra görmek vardı. Kameranın karşısında gülümseyen ve gözleri dolan insanların videoları, Project Kosmos adlı projenin merkezinde yer aldı.

Hazırlık yaklaşık bir buçuk yıl sürdü. Zervos, fikrinin hayata geçmeyeceğinden çekindiği için planın bir kısmını arkadaşlarından ve ailesinden gizledi. Sponsorlara ve önceki rekor sahiplerine ulaşınca olumlu yanıt aldı.

Rota Afrika'dan başlayıp Orta Doğu ve Asya'dan geçerek adalara uzandı

Rota Afrika'dan başlayıp Orta Doğu ve Asya'dan geçerek adalara uzandı

Zervos, 17 Ocak 2024'te Paris üzerinden Rusya'ya uçarak yola çıktı. Rusya ve Türkiye'den sonra 23 Ocak'ta Çad'a geçti, kuzeyde Libya ve Mısır'ı gezdi. Güney Sudan'da küçük köylerde yemek dağıttı.

Orta Doğu'ya 24 Mayıs'ta Lübnan'la girdi. Ürdün, Irak, Kıbrıs ve Yunanistan'dan sonra Suudi Arabistan, Umman, İran, Suriye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Yunanistan'da akrabalarını ziyaret edip dedesinin doğduğu yere uğradı. 19 Haziran'da Çin'e ulaştı ve Çin Seddi'ni ziyaret etti.

Moğolistan, Güney Kore, Japonya ve Vietnam'dan sonra Temmuz sonunda Kamboçya, Laos, Tayland ve Myanmar'daydı. Yaz boyunca Endonezya, Filipinler, Mikronezya ve Marshall Adaları gibi adalarda vakit geçirdi. Marshall Adaları'nda rahmetli büyükannesini hatırlatan bir kadınla dost oldu. Hastaneye kaldırılan kadınla vedalaşamayacağı için üzüldü. Havalimanında omzuna dokunulunca döndü ve onu karşısında buldu. İyi dileklerini iletmeye gelmişti.

Güney Amerika ve Karayipler'den geçen tur 30 Mayıs 2025'te Detroit'te bitti

Güney Amerika ve Karayipler'den geçen tur 30 Mayıs 2025'te Detroit'te bitti

Ağustos'ta Fiji, Samoa, Tonga ve Okyanusya'daki diğer ülkelere uğradı. Ardından Hindistan'a gitti, sonbahar başında Pakistan, Butan, Nepal ve Bangladeş'i dolaştı. 8 Ekim'de Tacikistan'daydı. Kasım'da Sırbistan, Bulgaristan ve Macaristan'ı, Aralık'ta İsveç ve Norveç'i gördü.

Şubat 2025'in sonunda Kuzey Kore'ye girdi ve okul çocuklarını ziyaret etti. 9 Mart'ta Brezilya'yla Güney Amerika etabına başladı, Arjantin, Bolivya, Kolombiya ve Venezuela'dan geçip Karayipler'e ulaştı. 24 Mayıs'ta Meksika'ya, ardından Jamaika ve Kanada'ya uçtu.

Zervos, 30 Mayıs 2025'te Toronto'dan Detroit'e uçarak 498 gün süren turu tamamladı. Guinness Dünya Rekorları, tüm egemen ülkeleri en hızlı ziyaret edenler kategorisinde ona genel ve erkekler sıralamasında olmak üzere iki rekor unvanı verdi. Ağustos 2025'te Zervos, gezisini anlatan bir kitap üzerinde çalışıyordu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın