Kaşık Toplamak İçin 1,6 Milyon Kilometre Yol Yaptı: Sonunda Müze Açtı
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ABD'nin Iowa eyaletinde yaşayan Camellia R. Pohl'un 38 bin 162 parçalık kaşık koleksiyonu, Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en büyük kaşık koleksiyonu olarak kayda geçirildi. Kaşık bulmak için 1,6 milyon kilometreden fazla yol yaptığını söyleyen Pohl, koleksiyonunu Davenport kentinde açtığı müzede sergiliyor.
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Koleksiyon büyük büyükannesinin hediye ettiği kutularla başladı
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Davenport'taki müzenin duvarlarına aynı anda en fazla 10 bin kaşık sığıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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