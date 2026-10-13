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Kaşık Toplamak İçin 1,6 Milyon Kilometre Yol Yaptı: Sonunda Müze Açtı

Kaşık Toplamak İçin 1,6 Milyon Kilometre Yol Yaptı: Sonunda Müze Açtı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 10:37
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ABD'nin Iowa eyaletinde yaşayan Camellia R. Pohl'un 38 bin 162 parçalık kaşık koleksiyonu, Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en büyük kaşık koleksiyonu olarak kayda geçirildi. Kaşık bulmak için 1,6 milyon kilometreden fazla yol yaptığını söyleyen Pohl, koleksiyonunu Davenport kentinde açtığı müzede sergiliyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Koleksiyon büyük büyükannesinin hediye ettiği kutularla başladı

Koleksiyon büyük büyükannesinin hediye ettiği kutularla başladı

Pohl'un kaşık merakı, ABD Ordusu'ndaki temel eğitime gitmeden önce büyük büyükannesinden aldığı antika gümüş takımla başladı. Büyük büyükannesi kutuları ancak evlendiğinde ya da ilk evini aldığında açmasını istemişti. Pohl ordudan döndükten iki yıl sonra ev sahibi olduğunda büyük büyükannesi hayatını kaybetmişti.

'O kutuları açtığımda onun hayatını yeniden kutlama fırsatı buldum' diyen Pohl, hediyeyi kaşık sevgisiyle başlayan bir hazine avının ilk adımı olarak anlatıyor. Avrupa yolculukları dahil yıllar süren aramalarla koleksiyon 38 bin 162 parçaya ulaştı. Her gün tek kaşık kullanılsa hepsini sırayla kullanmak 104 yıldan uzun sürerdi.

Davenport'taki müzenin duvarlarına aynı anda en fazla 10 bin kaşık sığıyor

Davenport'taki müzenin duvarlarına aynı anda en fazla 10 bin kaşık sığıyor

Pohl, Mississippi Spoon Gallery adını verdiği müzeyi Ağustos 2023'te Davenport'ta açtı. Kar amacı gütmeyen müze, kaybolmaya yüz tutan kaşık işçiliğini korumayı ve ziyaretçilere göstermeyi amaçlıyor. Pohl, duvarlara aynı anda ancak 9 ila 10 bin parça asabildiğini söylüyor.

Sergide Kraliçe Victoria için yapılmış kaşıklar, Avusturya, Norveç, Mısır ve Rusya'dan ustaların ışık geçiren emaye tekniğiyle hazırladığı 100'ü aşkın parça ve yüz yılı geride bırakmış mumya kaşıkları yer alıyor. 200 yılı aşkın Amerikan gümüş kaşığı, Çin işi ejderhalı model ve 130 sofra takımından yapılan avize de koleksiyonun dikkat çeken eserleri arasında.

Müzede ABD tarihine dair parçalar da bulunuyor. Pohl'un 1891'de ülkede hatıra kaşığı modasını başlattığını söylediği Salem cadısı kaşığı ve 1893 Chicago Dünya Fuarı'ndan kalan örnekler bunlardan bazıları.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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