Kaşık Toplamak İçin 1,6 Milyon Kilometre Yol Yaptı: Sonunda Müze Açtı

Pohl, Mississippi Spoon Gallery adını verdiği müzeyi Ağustos 2023'te Davenport'ta açtı. Kar amacı gütmeyen müze, kaybolmaya yüz tutan kaşık işçiliğini korumayı ve ziyaretçilere göstermeyi amaçlıyor. Pohl, duvarlara aynı anda ancak 9 ila 10 bin parça asabildiğini söylüyor.

Sergide Kraliçe Victoria için yapılmış kaşıklar, Avusturya, Norveç, Mısır ve Rusya'dan ustaların ışık geçiren emaye tekniğiyle hazırladığı 100'ü aşkın parça ve yüz yılı geride bırakmış mumya kaşıkları yer alıyor. 200 yılı aşkın Amerikan gümüş kaşığı, Çin işi ejderhalı model ve 130 sofra takımından yapılan avize de koleksiyonun dikkat çeken eserleri arasında.

Müzede ABD tarihine dair parçalar da bulunuyor. Pohl'un 1891'de ülkede hatıra kaşığı modasını başlattığını söylediği Salem cadısı kaşığı ve 1893 Chicago Dünya Fuarı'ndan kalan örnekler bunlardan bazıları.