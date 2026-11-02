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D Vitamini İçin Güneş Her Zaman Yeterli mi? D Vitamini Hakkında Doğru Bildiğimizi Sandığımız 4 Yanlış

D Vitamini İçin Güneş Her Zaman Yeterli mi? D Vitamini Hakkında Doğru Bildiğimizi Sandığımız 4 Yanlış

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Onedio Content - Onedio Editörü
02.11.2026 - 13:27
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Güneşli bir ülkede yaşıyor olmak, vücudumuzda D vitamini sentezinin sorunsuz ilerlediği anlamına gelmiyor. Sabahları yataktan kalkmakta zorlanıyor, gün içinde bitmek bilmeyen bir halsizlik ve odaklanma sorunu mu yaşıyorsunuz? 

Havalar soğuduğunda üzerinize çöken o ağırlığı sadece “mevsim geçişi” deyip geçiştiriyor olabilirsiniz. Oysa D vitamini, vücudumuzun birçok işlevi için ihtiyaç duyduğu önemli bir vitamindir.

1. “Türkiye güneşli bir ülke, D vitamini eksikliği yaşamayız.”

1. “Türkiye güneşli bir ülke, D vitamini eksikliği yaşamayız.”

Türkiye’de güneşli günlerin fazla olması, D vitamini eksikliği riskini ortadan kaldırmaz. Güneş ışığından yararlanma koşulları ve ciltte D vitamini sentezi kişiden kişiye değişebilir.

2. “Güneş ne zaman açarsa açsın D vitamini sentezlenir."

2. “Güneş ne zaman açarsa açsın D vitamini sentezlenir."

D vitamini sentezi için güneş ışığının UVB bileşeni gereklidir. Türkiye’nin bulunduğu enlemde, özellikle kış aylarında güneş ışınlarının geliş açısı nedeniyle UVB miktarı azalır ve ciltte D vitamini sentezi sınırlanabilir.

3. “Kış güneşi de ısıtıyor ve bronzlaştırıyor, demek ki D vitamini alıyorum.”

3. “Kış güneşi de ısıtıyor ve bronzlaştırıyor, demek ki D vitamini alıyorum.”

Güneşin cildi ısıtması veya bronzlaşmaya neden olması, D vitamini sentezinin yeterli olduğu anlamına gelmez. Güneş ışığındaki UVA ve UVB ışınlarının etkileri farklıdır. D vitamini sentezini UVB ışınları başlatırken UVA ışınları ciltte foto yaşlanmaya katkıda bulunur.

4. “D vitamini sadece kemik sağlığı için gereklidir.”

4. “D vitamini sadece kemik sağlığı için gereklidir.”

D vitamini, kalsiyum emilimi ve kemik sağlığının yanı sıra kas fonksiyonlarında ve bağışıklık sisteminin normal işleyişinde de rol oynar. Hücrelerde çeşitli biyolojik süreçleri etkiler; ancak bu etkiler, D vitamini takviyesinin her alanda ek bir klinik yarar sağladığı anlamına gelmez.

2 Kasım Dünya D Vitamini Günü’nde D vitamini eksikliğinin farkında ol!

2 Kasım Dünya D Vitamini Günü’nde D vitamini eksikliğinin farkında ol!

Türkiye’nin en çok tercih edilen D vitamini markası Orzax, her yıl olduğu gibi 2 Kasım Dünya D Vitamini Günü’nde de toplumdaki bu önemli konuya dikkat çekiyor. Güneşin geliş açısı nedeniyle D vitamini sentezleyemediğimiz sonbahar ve kış aylarında, siz de kan değerlerinizi ölçtürmeyi unutmayın!

Türkiye’nin sarı desteği Orzax ailesini incelemek için tıklayın!

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