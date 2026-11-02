D Vitamini İçin Güneş Her Zaman Yeterli mi? D Vitamini Hakkında Doğru Bildiğimizi Sandığımız 4 Yanlış

Güneşli bir ülkede yaşıyor olmak, vücudumuzda D vitamini sentezinin sorunsuz ilerlediği anlamına gelmiyor. Sabahları yataktan kalkmakta zorlanıyor, gün içinde bitmek bilmeyen bir halsizlik ve odaklanma sorunu mu yaşıyorsunuz?

Havalar soğuduğunda üzerinize çöken o ağırlığı sadece “mevsim geçişi” deyip geçiştiriyor olabilirsiniz. Oysa D vitamini, vücudumuzun birçok işlevi için ihtiyaç duyduğu önemli bir vitamindir.