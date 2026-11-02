D Vitamini İçin Güneş Her Zaman Yeterli mi? D Vitamini Hakkında Doğru Bildiğimizi Sandığımız 4 Yanlış
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Güneşli bir ülkede yaşıyor olmak, vücudumuzda D vitamini sentezinin sorunsuz ilerlediği anlamına gelmiyor. Sabahları yataktan kalkmakta zorlanıyor, gün içinde bitmek bilmeyen bir halsizlik ve odaklanma sorunu mu yaşıyorsunuz?
Havalar soğuduğunda üzerinize çöken o ağırlığı sadece “mevsim geçişi” deyip geçiştiriyor olabilirsiniz. Oysa D vitamini, vücudumuzun birçok işlevi için ihtiyaç duyduğu önemli bir vitamindir.
1. “Türkiye güneşli bir ülke, D vitamini eksikliği yaşamayız.”
2. “Güneş ne zaman açarsa açsın D vitamini sentezlenir."
3. “Kış güneşi de ısıtıyor ve bronzlaştırıyor, demek ki D vitamini alıyorum.”
4. “D vitamini sadece kemik sağlığı için gereklidir.”
2 Kasım Dünya D Vitamini Günü’nde D vitamini eksikliğinin farkında ol!
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