İlk Kitabı Yok Satan Şeyma Subaşı'nın Yeni Kitap Yazdığını Duyurması "Yeni Boşanma Yeni Kitap" Dedirtti
İlk Kitabı Yok Satan Şeyma Subaşı'nın Yeni Kitap Yazdığını Duyurması "Yeni Boşanma Yeni Kitap" Dedirtti
Şeyma Subaşı, yeni bir kitap yazdığını müjdeledi. İlk kitabı yok satan Şeyma Subaşı'nın yeni kitap yazdığını duyurması 'yeni boşanma yeni kitap' dedirtti.
Detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Influencer dünyasının ilginç isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı'nı mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi hayatımıza her ne kadar Acun Ilıcalı ile girmiş olsa da Subaşı, Ilıcalı'dan boşandıktan sonra da magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
Özel hayatını sık sık takipçileriyle paylaşan Subaşı'nın büyük de bir kitap sevgisi var biliyorsunuz ki. Okumayı da yazmayı da çok seviyor kendisi.
Hatta ünlü isim 2019 yılında "Sadece Şeyma" isimli bir kitap bile çıkarmıştı. Subaşı'nın kitabı çok eleştirilse de yok satmış ve stokları kısa süre içerisinde tükenmişti.
Herkes Şeyma Subaşı'nın yeni bir kitap daha çıkarıp çıkarmayacağını merak ederken müjdeli haber ünlü ismin ta kendisinden geldi!
Bir takipçisinin "bence kitap yazmaya şimdi başlamalısın" yorumuna cevap veren Subaşı, yeni bir kitap yazmaya başladığını da resmi olarak ilan etmiş oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlü ismin yeni kitabının çok eleştirileceğine şimdiden emin sayılırız ancak acaba Şeyma Subaşı'nın yeni kitabı ne anlatacak? diye merak etmiyor da değiliz.
Siz Subaşı'nın yeni kitap müjdesi için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda