Kuruluş Osman’da Oynamış: Oyuncu Ümit Gündeş Hırsızlık Yaparken Yakalandı
İstanbul Avcılar’da bir mağazanın önünde bulunan valizi çalan ve marketten hırsızlık yapan şüphelinin Ümit Gündeş olduğu ortaya çıktı.
Oyuncu Ümit Gündeş’in daha önce de hırsızlıktan sabıkası olduğu ve Kuruluş Osman isimli dizide rol aldığı öğrenildi.
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İstanbul’da Avcılar’da yaşanan hırsızlık olayları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
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Hırsız daha önce Kuruluş Osman isimli dizide oynamış.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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