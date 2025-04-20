Kuruluş Osman’da Oynamış: Oyuncu Ümit Gündeş Hırsızlık Yaparken Yakalandı

İstanbul Avcılar’da bir mağazanın önünde bulunan valizi çalan ve marketten hırsızlık yapan şüphelinin Ümit Gündeş olduğu ortaya çıktı.

Oyuncu Ümit Gündeş’in daha önce de hırsızlıktan sabıkası olduğu ve Kuruluş Osman isimli dizide rol aldığı öğrenildi.