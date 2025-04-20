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Kuruluş Osman’da Oynamış: Oyuncu Ümit Gündeş Hırsızlık Yaparken Yakalandı

Kuruluş Osman’da Oynamış: Oyuncu Ümit Gündeş Hırsızlık Yaparken Yakalandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.04.2025 - 15:12

İstanbul Avcılar’da bir mağazanın önünde bulunan valizi çalan ve marketten hırsızlık yapan şüphelinin Ümit Gündeş olduğu ortaya çıktı. 

Oyuncu Ümit Gündeş’in daha önce de hırsızlıktan sabıkası olduğu ve Kuruluş Osman isimli dizide rol aldığı öğrenildi.

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İstanbul’da Avcılar’da yaşanan hırsızlık olayları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İstanbul’da Avcılar’da yaşanan hırsızlık olayları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir mağazanın önünde duran valiz, dükkanın önüne gelerek bir süre oturan şüpheli tarafından çalındı. 

Aynı şüpheli, aynı gün bölgedeki bir markete de giderek, raflardaki ürünleri ceplerine doldurduktan sonra ödeme yapmadan kaçtı.

Görüntüler 👇

Hırsız daha önce Kuruluş Osman isimli dizide oynamış.

Hırsız daha önce Kuruluş Osman isimli dizide oynamış.

Hırsızlık olaylarının artması üzerine bölgede araştırma yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yaptığı tespitlerde, şüphelinin daha önce de hırsızlık suçundan sabıka kaydı olan dizi oyuncusu Ümit Gündeş olduğunu tespit etti. 

Ümit Gündeş daha önce ATV’de yayınlanan Kuruluş Osman isimli dizide de rol almış.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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