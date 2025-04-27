İlk Yaz Dizimiz Hayırlı Olsun: Burak Aksak ve Selçuk Aydemir'i Buluşturan Aile Saadeti'nde 3 Oyuncu Netleşti
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
Ekranların en sevilen ikililerinden biri olarak görülen Burak Aksak ve Selçuk Aydemir'in Aile Saadeti dizisinde buluşacağını açıklamıştık. ATV ekranlarında yayınlanacak ve yaz dizisi olarak başlayacak Aile Saadeti'yle ilgili hazırlıklar başladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide rol alacak 3 oyuncu belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Netflix yapımı 50 M2'de buluşan Selçuk Aydemir ve Burak Aksak yeniden bir arada.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide rol alacak 3 oyuncu belli oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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