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İlk Yaz Dizimiz Hayırlı Olsun: Burak Aksak ve Selçuk Aydemir'i Buluşturan Aile Saadeti'nde 3 Oyuncu Netleşti

İlk Yaz Dizimiz Hayırlı Olsun: Burak Aksak ve Selçuk Aydemir'i Buluşturan Aile Saadeti'nde 3 Oyuncu Netleşti

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.04.2025 - 00:31

Ekranların en sevilen ikililerinden biri olarak görülen Burak Aksak ve Selçuk Aydemir'in Aile Saadeti dizisinde buluşacağını açıklamıştık. ATV ekranlarında yayınlanacak ve yaz dizisi olarak başlayacak Aile Saadeti'yle ilgili hazırlıklar başladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide rol alacak 3 oyuncu belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
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Netflix yapımı 50 M2'de buluşan Selçuk Aydemir ve Burak Aksak yeniden bir arada.

Netflix yapımı 50 M2'de buluşan Selçuk Aydemir ve Burak Aksak yeniden bir arada.

Kalemine ve yönetmenliğine güvenilen ve özellikle komedi türündeki başarılarıyla çok konuşulan Burak Aksak ve Selçuk Aydemir, yeniden bir araya geliyor. ATV ekranlarında yayınlanacak ve yaz dizisi olarak başlayacak Aile Saadeti dizisi ikiliyi bir araya getirdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide rol alacak 3 oyuncu belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide rol alacak 3 oyuncu belli oldu.

Haziran ayında yayınlanması planlanan dizide hikaye Saadet Hanım’dan miras kalan konak etrafında şekillenecek. Dizide Hakan Yılmaz, Saadet hanımın üvey oğlu “Tekin” rolünü canlandıracak. Hakan Karsak merakla beklenen dizide “kuyumcu Emin” ve Fatih Al ise iş insanı Harun karakterleriyle izleyici karşısına çıkacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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