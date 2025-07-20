İbrahim Tatlıses'in Küs Olduğu Kızı Dilan Çıtak "Gay Barda Dans Etti" İddialarına Ateş Püskürdü!

Müzik dünyasında da kendi adını duyurmayı başaran Çıtak, güçlü sesi ve özgün tarzıyla dikkat çeken bir isim. Baba-kız ilişkileri ise yıllar içinde bir hayli çalkantılıydı. 23 yıl boyunca küs kalan ikili, geçmişte nihayet barışmış; birlikte Tatlıses'in meşhur “Aramam” şarkısını bile seslendirmişlerdi.

Ancak bu barış uzun ömürlü olmadı. Aralarındaki buzlar yeniden erimeden dondu ve Dilan Çıtak geçtiğimiz yıl soyadından “Tatlıses”i çıkartarak adeta bağlarını tamamen kopardı. O günden bu yana müziğiyle ilgilenen Çıtak, gündeme bu kez çok daha farklı bir konuyla geldi.