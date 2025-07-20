İbrahim Tatlıses'in Küs Olduğu Kızı Dilan Çıtak "Gay Barda Dans Etti" İddialarına Ateş Püskürdü!
İbrahim Tatlıses’in küs olduğu kızı Dilan Çıtak hakkında sosyal medyada çıkan “Bir barda dans ederken görüntülendi” haberleri ortalığı karıştırdı. Mega Mag tarafından yayınlanan görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını belirten Çıtak, iddialara sert tepki gösterdi. “Bu ülkede doğru olmanın önemi yok, hedef olman yetiyor” sözleriyle hem çıkan haberlere hemde gelen yorumlara ateş püskürdü. Sosyal medyada hızla yayılan videonun ardından Çıtak, hukuki süreci başlattığını da duyurdu.
Gelin detaylara birlikte bakalım…
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Dilan Çıtak Deniz’i çoğumuz İbrahim Tatlıses’in kızı olarak tanıdık.
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Sosyal medyada bir videonun yayılmasıyla ortalık bir anda karıştı.
İddiaları “asparagas haber” olarak niteleyen Çıtak, şu ifadeleri kullandı:
Öfkesi dinmeyen Çıtak daha sonra bir video paylaştı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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