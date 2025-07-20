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İbrahim Tatlıses'in Küs Olduğu Kızı Dilan Çıtak "Gay Barda Dans Etti" İddialarına Ateş Püskürdü!

İbrahim Tatlıses'in Küs Olduğu Kızı Dilan Çıtak "Gay Barda Dans Etti" İddialarına Ateş Püskürdü!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
20.07.2025 - 14:30

İbrahim Tatlıses’in küs olduğu kızı Dilan Çıtak hakkında sosyal medyada çıkan “Bir barda dans ederken görüntülendi” haberleri ortalığı karıştırdı. Mega Mag tarafından yayınlanan görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını belirten Çıtak, iddialara sert tepki gösterdi. “Bu ülkede doğru olmanın önemi yok, hedef olman yetiyor” sözleriyle hem çıkan haberlere hemde gelen yorumlara ateş püskürdü. Sosyal medyada hızla yayılan videonun ardından Çıtak, hukuki süreci başlattığını da duyurdu. 

Gelin detaylara birlikte bakalım…

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Dilan Çıtak Deniz’i çoğumuz İbrahim Tatlıses’in kızı olarak tanıdık.

Dilan Çıtak Deniz’i çoğumuz İbrahim Tatlıses’in kızı olarak tanıdık.

Müzik dünyasında da kendi adını duyurmayı başaran Çıtak, güçlü sesi ve özgün tarzıyla dikkat çeken bir isim. Baba-kız ilişkileri ise yıllar içinde bir hayli çalkantılıydı. 23 yıl boyunca küs kalan ikili, geçmişte nihayet barışmış; birlikte Tatlıses'in meşhur “Aramam” şarkısını bile seslendirmişlerdi. 

Ancak bu barış uzun ömürlü olmadı. Aralarındaki buzlar yeniden erimeden dondu ve Dilan Çıtak geçtiğimiz yıl soyadından “Tatlıses”i çıkartarak adeta bağlarını tamamen kopardı. O günden bu yana müziğiyle ilgilenen Çıtak, gündeme bu kez çok daha farklı bir konuyla geldi.

Sosyal medyada bir videonun yayılmasıyla ortalık bir anda karıştı.

İddiaları “asparagas haber” olarak niteleyen Çıtak, şu ifadeleri kullandı:

İddiaları “asparagas haber” olarak niteleyen Çıtak, şu ifadeleri kullandı:

“Bu ülkede linç bir refleks, cehalet bulaşıcı. Neyin ne olduğunu anlamaya gerek duymadan saldırmak için tetikte bekleyen bir tayfa… Size tanıyorum; zamanında da anlamadan kötü kız ilan edenler sizdiniz. Çünkü bu ülkede doğru olmanın bir önemi yok, hedef olman yetiyor.”

Daha sonra da videodaki genç kızın kendisine attığı mesajı paylaştı.

Öfkesi dinmeyen Çıtak daha sonra bir video paylaştı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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